Moto GP La sorprendente confesión de Marc Márquez sobre Rafa Nadal El piloto español confía en acercarse este fin de semana a su sexto mundial en la ategoría reina con una victoria en el GP de San Marino

Marc Márquez tiene este fin de semana una oportunidad de oro en el Gran Premio de San Marino para afianzar su liderato en la clasificación del Mundial de Moto GP. El piloto español cuenta con 78 puntos de ventaja: «Tengo margen para cometer algún error, pero no lo quiero gastar», ha dicho.

Una nueva victoria supondría la séptima de la temporada y le acercaría a su sexto título mundial en la categoría reina. La regularidad de Márquez está siendo la principal culpable de su buena trayectoria, habiéndose caído solo una vez, en Austin (Estados Unidos). Desde entonces, cinco triunfos y cuatro segundos puestos, casi todos ellos por un escaso margen respecto al ganador.

Ahora, con el Mundial cada vez más cerca, y en la previa del GP de San Marino, Márquez fue preguntado sobre el reciente éxito de su compatriota Rafa Nadal, otro campeón. «Vi el principio de la final, el final no lo aguanté. Me dormí… Iban 1-0 y me quedé dormido en la cama con la tele puesta y cuando me levanté ya había terminado. Y me dije, ‘hostia, quién ha ganado, quién no…’. Y rápido las redes sociales te ponen al día». Lo más curioso fue que reconoció que, pese a tener el teléfono de Nadal, le da vergüenza mandarle un mensaje: «Bueno, le felicité por redes sociales. Tengo su número pero me da vergüenza. Es Nadal. ¿Qué quieres? Alguna vez algún mensaje cae pero le felicité por redes sociales», dijo entre risas.

Preguntado de nuevo por la competición, Márquez quiso restar relevancia al hecho de estar en la carrera de Rossi, de Italia, o de Dovizioso, pues aseguró que él va a lo suyo ya que «al final para mí lo importante es el campeonato y a esos duelos personales, entre comillas, les doy importancia cero, porque mi enfoque personal está en el campeonato, no en una carrera sola, esto es lo más importante».

«Eso sí, el que preocupa más para el futuro es Quartararo, ya que es el piloto de Yamaha que está más en forma, aunque no lo acabe de confirmar con los resultados, pero está pilotando muy bien la Yamaha y es el que va más rápido, luego le falta experiencia en los domingos, pero para el futuro es al que veo mejor, aunque en las motos nunca se sabe», manifestó el piloto de Repsol Hond