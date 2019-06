Jordán: colocación, agresividad, balón parado y disparo

Cuando Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, director deportivo del Sevilla, prometió a los aficionados nervionenses un equipo «competitivo y con gen sevillista» hablaba de un perfil concreto de jugadores a fichar que encajan a la perfección con las características principales del que ayer se convirtió en el tercer fichaje del club hispalense: Joan Jordán Moreno. El centrocampista catalán, nacido hace 24 años en Regencós (Gerona), vivió este jueves su primer día como sevillista, tras aterrizar a primera hora de la mañana en el aeropuerto San Pablo y firmar su contrato con el Sevilla hasta 2023, previo paso preceptivo del habitual reconocimiento médico. Tras el delantero israelí Munas Dabbur y el defensa central brasileño Diego Carlos, Jordán es la tercera cara nueva para el Sevilla de Julen Lopetegui, la primera en un centro del campo al que tanto Monchi como el entrenador vasco quieren cambiar sensiblemente el perfil.

Caracterizado por una excelente colocación, agresividad para la recuperación tras pérdida, un fuerte disparo desde media distancia, un buen desplazamiento en largo y un excelente golpeo a balón parado, Jordán ha sido durante las últimas dos campañas una de las piezas clave del Eibar, donde era el encargado de ejecutar todos los córneres y faltas laterales. No es del perfil ‘box to box’, características más presentes en exsevilistas como Marko Rog o Vicente Iborra. La compra del valenciano recuerda en cierta manera a la de Jordán: por el actual jugador del Villarreal el Sevilla pagó los seis millones estipulados en el contrato que tenía con el Levante como cláusula de rescisión, mientras que por el catalán el club de Nervión abonará al Eibar algo más de 13 (su cláusula de rescisión era de 15), una cantidad que puede ser referencia de la actualización al alza que ha experimentado el mercado en las últimas temporadas.

No ha sido fácil la negociación con un Eibar que ha apretado al Sevilla hasta última hora. Monchi ya tenía convencido al jugador, quien llegó a rechazar varias propuestas de equipos de la Premier League británica. «Estoy muy contento, muy ilusionado, con unas ganas tremendas de empezar. Quiero agradecer al club el esfuerzo que ha hecho. Siempre digo que yo estoy donde me quieren y donde yo quiero estar. Tenía claro que venía al Sevilla o al Sevilla, nada más. Había otras cosas, algunas de fuera con bastante más dinero, pero valoro muchas cosas y no sólo eso. Desde la primera llamada seria del Sevilla mis agentes y yo lo valoramos seriamente. Es una opción que me gustaba muchísimo y cuando se fueron dando pasos dije que yo quería venir aquí y aquí estoy», explicó el jugador en los medios oficiales del club.

El regreso de Monchi al Sevilla sigue desprendiendo detalles similares a los que inundaron el proyecto revolucionario que lideró el de San Fernando en 2013, tras dos años de fiascos. En aquella ocasión, el exportero solicitó paciencia y anunció que dotaría al vestuario de ‘hambre’, procediendo a ventas de jugadores con fichas altas (algunas tan impopulares como Navas o Negredo) y fichando jugadores con proyección y sed de gloria. Ahora, tras desprenderse de fichas como las de Muriel o Promes y en puertas de vender a una referencia como Sarabia (sin descartar tampoco la de Ben Yedder), Monchi renueva la motivación dentro del vestuario con un Jordán que ya cuenta las horas para jugar competiciones europeas: «Europa es una motivación y un sueño. Sé al club que vengo, sus aspiraciones, en ese aspecto tenemos mucha hambre».

Superávit

Los movimientos de mercado no han hecho sino comenzar, aunque para el Sevilla, de cara a la temporada venidera, empezó en enero con la contratación de Dabbur. El delantero israelí ha costado 15 millones, igual que el defensa central brasileño Diego Carlos. Junto con los 13 que pagará aproximadamente por Jordán, el Sevilla lleva invertidos 43 millones de euros, mientras que va a ingresar, contando los 20 millones por Sarabia, 53,7 (con posibilidad de añadir 3,5 más según las variables estipuladas en los acuerdos de traspaso de Muriel y Promes). Por ahora, diez millones de superávit aunque estemos en los albores de un verano muy movido.