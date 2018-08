De Allan Saint-Maximin a Portu: «No queremos vender»

Luego mandará el dinero. Pero las primeras reflexiones de los dirigentes de dos de los clubes en los que el Sevilla se ha fijado para reforzarse, el Niza por Allan Saint-Maximin y el Girona por Portu, no son muy halagüeñas. Ayer apuntó France Football que el club nervionense quería fichar al joven jugador francés, de apenas 21 años y considerado una de las mayores promesas del fútbol galo, mientras que, en el caso de Portu, fue Caparrós el que reconoció el lunes durante la presentación de Gonalons que era uno de los jugadores que interesaban. Con todo ello, ABC de Sevilla se puso en contacto con los clubes para conocer cuáles eran sus expectativas. El presidente del club galo pidió un año más. «No es el momento de que se vaya. Nos han llegado muchas ofertas y a todos los clubes le hemos dicho lo mismo. No queremos venderlo. Es un futbolista joven, con mucha proyección, y debe crecer con nosotros. Que el Sevilla se pueda interesar está muy bien. Es un halago para el jugador, pero también nosotros tenemos mucho que decir», dijo el máximo mandatario.

Allan Saint-Maximin debutó en el fútbol profesional hace ocho año con el Saint-Étienne cuando sólo tenía 16 años y desde entonces ha miltado hasta en cuatro equipos más, caso del Hannover 96, Bastia, Mónaco y Niza. Al actual club llegó en el verano del 2017 tras pagar el presidente, Jean Pierre Riviere, diez millones al Mónaco. Tras mucha incertidumbre y continuos vaivenes en su carrera, parece que ha sido en el Niza donde ha encontrado la estabilidad deportiva tras jugar 36 encuentros la pasada temporada y marcar cinco goles.

También en materia de fichajes, y tras las palabras del director de fútbol del Sevilla, Joaquín Caparrós, durante la jornada del lunes y una vez presentado el último refuerzo, Gonalons, en las que reconocía el interés en el jugador del Girona Portu las reacciones no se han dejado esperar, sobre todo desde el club catalán, en donde han vuelto a insistir en su deseo de no vender al jugador. Los primeros contactos, a través del agente del murciano e incluso del propio futbolista, se dieron hace ya unas semanas, y entonces el club catalán pidió paciencia. Ahora, a falta de sólo nueve días para que se cierre el plazo de fichajes, la paciencia ha virado en exigencias por parte del Girona. Así, al menos, pareció por las palabras del director deportivo de la entidad gerundense, Quique Cárcel, en declaraciones ayer a este periódico: «No queremos vender a Portu. De hecho, no es un tema del que queramos hablar. El Girona no quiere negociar y así estamos… La cláusula de rescisión son 20 millones», dijo Cárcel, al mismo tiempo que garantizó que el futbolista está tranquilo y consciente de su situación.

Así pues, la situación final del futbolista dependerá en gran medida del grado de insistencia del entrenador, Pablo Machín, por contar con uno de sus exjugadores. Entre Caparrós y el técnico soriano ha salido el nombre de Portu en más de alguna ocasión e incluso Machín lo ha elogiado publicamente: «Se habla de muchos futbolistas. Portu hizo más de 10 goles, es superrápido, tiene mucha hambre pero la situación no es lo que quiera el entrenador. Él tiene un contrato con el Girona, y no depende del entrenador si no de lo que se puede», dijo el pasado sábado.

Portu, que tiene 26 años, se formó en la cantera del Valencia (tras jugar unos años previos en el Murcia) e incluso llegaría a debutar con el primer equipo, concretamente el 27 de febrero de 2014 en un duelo de los dieciseisavos de final de la Liga Europa. Sin embargo, pocos meses después, en julio del mismo año se marchó al Albacete. En el verano de 2016 llegaría al Gerona y se erigiría en uno de los futbolistas más importantes de Machín en el ascenso a la máxima categoría. Ahora, dos años después, el entrenador sevillista quiere que Portu vuelva a cruzarse en su camino, pero las opciones, a tenor de las palabras del Gerona, no parecen muchas. Otra cosa será que el Sevilla, tal y como está el mercado, decida estirarse y presente una oferta más que interesante para los rectores del Girona.