André Silva, atado, no será la única apuesta

Fue el de ayer un día de confirmaciones en el Sevilla. El conjunto de Nervión dejó cerrada la cesión de André Silva para la presente temporada con una opción de compra de 38 millones de euros. El delantero llega del Milan, donde no logró triunfar la pasada campaña, anotando 10 goles en 40 partidos, sólo dos de ellos en la Serie A. El club sevillista busca relanzar la carrera del internacional portugués, que brilló en el Oporto antes de marcharse a jugar a la Serie A a cambio de 38 millones, precisamente el importe que figura en la opción de compra de su cesión. El futbolista reforzará la delantera del conjunto de Pablo Machín, aunque no será el referente corpulento que busca el soriano, sino un jugador capaz de generarse sus propias ocasiones con su movilidad y su capacidad para asociarse con otros compañeros. Eso sí, sus 1,84 metros de altura hacen que no vaya mal de cabeza, por lo que no es malo en el remate a balones centrados desde las bandas, un punto positivo más para su acople al sistema.

El futbolista llega hoy a Sevilla para pasar el pertinente reconocimiento médico previo a estampar su firma con el conjunto de Nervión, que entonces hará oficial su llegada. No se sabe si mañana cogerá el avión con el equipo rumbo a Tánger, donde su nuevo equipo se disputará el título de la Supercopa de España ante el Barcelona. Podría subirse para ir conociendo a sus compañeros y al entrenador, aunque no estará en la convocatoria del partido. La intención es que se ponga a trabajar lo antes posible para ayudar al equipo en próximos compromisos, sobre todos los de la Liga Europa ante el Zalgiris y, en caso de pasar la eliminatoria, los dos ante el vencedor del Sigma Olomuc-Almaty.

El hecho de haber obtenido a André Silva con una cesión, deja margen económico suficiente al organigrama deportivo del Sevilla para hacer frente al resto de fichajes a realizar. El mayor desembolso está previsto en el delantero fuerte que quiere Machín, que no es André Silva, tal y como afirmábamos erróneamente ayer. Eso sí, sus primeras opciones en este aspecto se han ido cayendo. Maxi Gómez no va a salir del Celta ya que el equipo gallego pide 50 millones por el uruguayo, cantidad a la que ni la Premier League ha llegado. Tampoco llegará Michy Batshuayi, que ayer hizo oficial su cesión al Valencia, sin duda un golpe moral para el sevillismo, que se había ilusionado con la posibilidad de contar con el belga. El delantero del Chelsea llega, para más inri, a un rival directo por las competiciones europeas, que empieza a fraguar un equipo que va a condicionar la evaluación de lo realizado por el Sevilla al ser un club con aspiraciones semejantes.

Sea como fuere, en la entidad no se paran a lamentarse tirando de la lista que manejan en la secretaría técnica. Pero en el ambiente queda que este año se están yendo la mayor parte de primeras opciones en los refuerzos. En la defensa Caleta-Car se marchó al Olympique de Marsella cuando había estado hablando con el Sevilla. También se han esfumado las citadas aspiraciones de Maxi Gómez y Batshuayi en la delantera, y tiene pinta de que el mediocentro Bakayoko va a poner rumbo a Milan.

Sin duda un mercado veraniego algo extraño. El cierre del mercado inglés ha propiciado la llegada de André Silva, y debiera acelerar la llegada de más caras al club. Joaquín Caparrós y su equipo trabajan a destajo, más aún tras el 1-0 del jueves ante el Zalgiris, que evidenció que el equipo necesita de jugadores con gol, algo que reclamó el propio Pablo Machín en la rueda de prensa posterior al encuentro ante los lituanos.

Donde parecía estar cubierto era en la portería, con la marcha de Sergio Rico y la apuesta por Vaclik y el canterano Juan Soriano. Sin embargo, Marca apuntó que el Sevilla estaría interesado en hacerse con Kiko Casilla, que se ha quedado sin sitio en el Real Madrid con los fichajes de Lunin y Courtois y el ya titular Keylor Navas. Muchos movimientos con una sensación extraña de ir un paso por detrás. Sólo el tiempo juzgará el proceder y si la inversión fue buena.