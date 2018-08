André Silva, un pichichi inesperado

El Sevilla FC se coló en la fiesta del regreso a Primera división del Rayo Vallecano y goleó cómodamente (1-4) al equipo madrileño con tantos del argentino Franco ‘Mudo’ Vázquez y un triplete del portugués André Silva.

El ariete cedido por el Milan no pudo tener mejor estreno en LaLiga y en su primer encuentro en la competición española firmó una actuación estelar que le ha colocado de momento al frente de la tabla de goleadores a falta de que hoy se disputen los partidos Valencia-Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao-Leganés.

Por debajo de André Silva se encuentran en estos momentos con dos goles tres futbolistas: Messi, del FC Barcelona; Morales, del Levante; y Álex Gallar de la Sociedad Deportiva Huesca.

“Ha sido el debut soñado, siento un orgullo enorme. He hecho lo que me ha pedido el entrenador, que es trabajo para que tenga las oportunidades de hoy. No hay que pensar en ponerse límites porque las cosas van a ir llegando sin más”, dijo André Silva, en declaraciones en la zona mixta del estadio de Vallecas. “Espero poder seguir haciendo muchos más goles en el Sevilla. Somos muchos delanteros en la plantilla y hay que trabajar para poder jugar en este equipo”, comentó el portugués.