El ya nuevo jugador del Sevilla FC, el brasileño Fernando, nada más ser anunciado y presentado como el octavo refuerzo blanquirrojo, se ha puesto manos a la obra. Con el equipo en Lagos, el centrocampista se ha puesto ya el mono de trabajo y se ha ejercitado en la tarde de este viernes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, junto al preparador Juanjo del Ojo, para no perder un solo minuto ya como sevillista.

El futbolista, tal y como ha reconocido en su presentación, dejará en manos de Lopetegui el estar en el partido ante el Reading este sábado.

“Estoy muy contento por estar en el Sevilla FC. Tengo que trabajar mucho para hacer lo mejor por el club, es lo que voy a hacer todos los días”, afirmaba el centrocampista de 32 años horas antes en su presentación en el Hotel Meliá Lebreros.

Al ser cuestionado por cómo se enteró de su fichaje, Fernando no ocultó que la negociación con el Galatasaray había sido dura. “La reacción tras enterare del interés del Sevilla FC fue la mejor posible. Los turcos son muy difíciles, no querían que saliese. Tengo que darle muchas gracias a Monchi, que ha trabajado mucho para que esté aquí”, declaraba el brasileño antes de reconocer que a pesar de haber sido compañero de jugadores como Jesús Navas o Nolito, no había tenido oportunidad de haber hablado con ellos. “Aún no tuve la posibilidad de hablar con Jesús navas o Nolito. De todas formas, mañana estaremos juntos y hablaremos un poquito. Sé que la exigencia del Sevilla es muy grande y trabajaremos para hacerlo lo mejor”, comentaba.