Nolito sigue acaparando parte de la atención de la información deportiva a poco del final para el cierre del mercado de fichajes. Su gran pretemporada y su buen partido en la primera jornada, en la victoria del Sevilla ante el Espanyol, ha avivado el debate sobre si debe quedarse o no en el Sevilla. A la vez, ha incrementado la presión en Vigo para que la directiva del Celta haga un esfuerzo y lo fiche.

El último en hacerlo ha sido de nuevo Iago Aspas. El exdelantero sevillista, persona de gran peso en el club, se ha referido hoy a las necesidades del Celta y a la posibilidad de fichar al atacante del Sevilla. “Me gustaría que viniera Nolito. Es un gran jugador, pero no sé si ya se puede hacer o no su fichaje. Me gusta mucho y me gustaría que viniera, pero hizo una gran pretemporada y marcó un gol en el primer partido de la Liga…”, comentó Aspas en una conferencia de prensa este miércoles.

No cabe duda de que Nolito sigue siendo el gran objetivo del Celta, aunque Lopetegui y el propio jugador se empeñan en deslizar que para nada es un descarte en el Sevilla y que si no hay sorpresas en forma de gran oferta, no saldrá de Nervión este verano. La presión se ha incrementado en Vigo a raíz de las palabras de Fran Escribá, técnico celeste, tras el partido ante el Real Madrid, cuando se vino a quejar de la falta de recursos de su equipo, sobre todo en las bandas.

“Nos falta algún que otro jugador para jugar por fuera, como se vio el otro día”, reflexionaba este miércoles Aspas, sabedor de que Nolito cumple con el perfil que necesita el estilo de juego del Celta. El equipo gallego será el primer rival que visite el Sánchez-Pizjuán, en la jornada 3, en un calendario que ha querido que los celestes se midan a tres de los grandes en las tres primeras jornadas (Real Madrid, Valencia y Sevilla). “Contra los grandes no hay buenos y malos momentos”, apostilló el delantero internacional.