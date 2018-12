Bild apunta a un interés del Sevilla por Weigl, del Dortmund

El fútbol está en pleno parón por las vacaciones navideñas, y el Sevilla no volverá al trabajo hasta el 30 de diciembre. Sin embargo, esto no quiere decir que en la zona noble no estén trabajando precisamente en una época importante para afrontar los fichajes del mercado invernal. Y en la agenda de Joaquín Caparrós y su equipo hay un nombre, el de Julian Weigl.

Se trata de un mediocentro de 23 años que milita en el Borussia Dortmund, y que esta temporada no está teniendo toda la continuidad que él deseara en el equipo de la región de Westfalia. Según los compañeros del diario germano Bild, el Sevilla estaría interesado en hacerse con el joven futbolista, pero lo va a tener difícil ante la previsible competencia que habría por él.

Y es que, el PSG, con Thomas Tuchel (que ya lo tuvo a sus órdenes en Dortmund) y la Roma estarían también interesados en hacerse con los servicios de este mediocentro que ha jugado esta temporada nueve partidos, marcando un gol, y cuyo valor de mercado es de 22 millones de euros.

Eso sí, el Sevilla no buscaría un fichaje en este mercado y sí una cesión con opción de compra para poder afrontar la operación, en caso de convencer su rendimiento, antes del 30 de junio.