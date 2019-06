El cargado plan de trabajo del verano de Monchi

Está más que acostumbrado el sevillista a que, bajo la dirección deportiva de Monchi, la plantilla sufra multitud de variaciones en su composición de un verano para otro. Raro es el mercado en el que no se hacen, al menos diez variaciones en la composición de un plantel con respecto a la temporada anterior. Es el método de trabajo de Monchi, el que le ha llevado al éxito. Porque no solo salen aquellos que no han tenido buen rendimiento o no se cuenta con ellos, sino aquellos también por los que llegan ofertas seductoras para los intereses de la entidad, que no siempre tienen que coincidir con los importes de sus respectivas cláusulas de rescisión.

Esta temporada, en la que el de San Fernando inicia su segunda etapa como director deportivo sevillista, no va ser diferente y la revolución que se espera es amplia. El cuaderno de notas de Monchi tiene algunos nombres marcados en verde, otros en amarillo, y a los rojos a los que se les enseña la puerta de salida. Después el desarrollo del mercado y los inconvenientes u oportunidades que aparezcan en el mismo pueden trastocarlo levemente, pero la idea general está fijada.

Los fijos

Partiendo de la base de que en el Sevilla cualquier jugador es susceptible de salir por su cláusula, una oferta irrechazable o por una buena oferta y la petición expresa del jugador, hay futbolistas que cuentan seguro para la próxima temporada. El primero de ellos está en la portería. Tomas Vaclik ha convencido en su primer año en Nervión y volverá para ser parte de los porteros del Sevilla 2019-20. También son fijos los defensas Daniel Carriço y Sergio Escudero. El portugués se erigió como el valor más fiable en la zaga la pasada campaña, tiene predicamento en el vestuario, conoce de sobra el club y se ha ganado su presencia con sus actuaciones. Por otra parte, otro de los capitanes, Escudero, no tuvo su mejor año por culpa de problemas físicos, pero se espera que Lopetegui recupere su mejor versión, esa que le llevó a ser internacional con España precisamente con el preparador vasco como técnico. También debe seguir Wöber, cuya lesión impidió verle más, pero en el que hay puesta confianza en su versatilidad. En el lateral derecho, obviamente, Jesús Navas es indiscutible y será uno de los referentes en el juego del Sevilla.

En el centro del campo, a pesar de los muchos cantos de sirena que le llegan desde Argentina, el club cuenta con la presencia de Banega. Con su edad no iba a salir por un precio que le permitiera encontrar a un recambio de garantías para lo que aporta, si está enchufado. La recta final de la pasada campaña no gustó, pero a Lopetegui le encanta. También tiene muchas opciones de seguir Ibrahim Amadou. A pesar de su mala primera temporada, en el club hay confianza en las cualidades del francés, que es polivalente y puede jugar de central y mediocentro.

En ataque, el único que seguro que sigue es Munir. Llegó el pasado mes de enero y se destapó con buenas actuaciones y hay confianza en su velocidad, polivalencia y buen manejo de ambas piernas. Además, ha demostrado que tiene gol. Bryan Gil, que tiene ficha del filial, también seguirá contando la próxima campaña.

Las dudas

Hay muchos futbolistas que, cuentan, pero cuya puerta podría abrirse en cualquier momento. Juan Soriano dependerá de lo que decida Lopetegui con el regreso tras su cesión de Sergio Rico. El ex del Fulham no es muy querido en la grada, pero el vasco lo llamó en varias ocasiones cuando era seleccionador. La pretemporada dictaminará.

En la defensa la gran duda está con Gnagnon. El central demostró tener muy buenas aptitudes, no tanto actitudes, sobre todo en el control de la báscula. Si es capaz de llegar en forma y rendir desde el primer día, tiene plaza en el Sevilla de la próxima campaña. Otro que es duda es Aleix Vidal. El año pasado las lesiones le hicieron pasar una temporada para el olvido, pero este verano puede mantenerle o sacarle definitivamente del club.

Otro de los que es seria duda es Roque Mesa. El club está dispuesto a escuchar ofertas por el canario, pero si no llega nada atractivo no tiene ningún problema con quedarse con un jugador comprometido, aunque debe elevar sus prestaciones para ser más protagonista.

En una situación distinta se encuentra Pablo Sarabia. En cualquier otra circunstancia sería de los que siguen de cualquiera manera. Pero el hecho de acaba contrato el año que viene, no haber aceptado aún la oferta de renovación que tiene sobre la mesa del Sevilla, y lo baja que es su cláusula de rescisión, invitan a pensar que está más fuera que dentro.

Otro que a priori era un fijo es Ben Yedder. Sin embargo, sus declaraciones afirmando que puede ser la hora de salir han puesto la incógnita sobre su futuro. Si hay una oferta cercana a los 40 millones de su cláusula, saldrá.

Promes está en una situación similar. Se confía en él, pero si llegase una buena oferta por él (no tiene que ser la cláusula), se negociaría su marcha si la pide el jugador.

También es duda un Carlos Fernández que lo está haciendo bien en el Deportivo de la Coruña, pero que tendría una competencia complicada con Ben Yedder, Dabbur, Munir y Bryan.

Salidas

Las marchas confirmadas son los cedidos Rog, Gonalons y André Silva, que no seguirán; y Mercado, que acabó su contrato y firmó por el Al Rayyan. También tienen el cartel de transferibles Corchia, Arana, Kjaer y Nolito, que no convencen. Con Franco Vázquez entienden que ha terminado un ciclo y tiene valor de mercado para sacar algo de dinero por su traspaso o incluirlo en alguna operación. Por Sergi Gómez se escuchan ofertas (según el número de llegadas podría quedarse) y Muriel está en venta.