El club se mueve para satisfacer las necesidades ofensivas de Machín

La final de la Supercopa dejó un sinfín de análisis en Nervión. La mayoría de ellos apuntan a la lectura positiva de que el entrenador, con una idea sólida, consiguió que el equipo compitiera contra el gigante azulgrana hasta el último minuto. Sin embargo, en el club, y entre los aficionados, quedó de nuevo la desazón de dejar escapar una preciosa oportunidad de ganarle un título al Barça. La única vez que se consiguió fue hace doce años, en la fastuosa Supercopa de Europa de 2006 en Mónaco (0-3), quizá uno de los mejores partidos del Sevilla en toda su historia. Tras el choque del domingo, se produjo una trascendente conversación en el aeropuerto de Tánger entre los pesos pesados del club y del área deportiva. Alejados del resto de la expedición, departieron con semblante serio y escudriñando cada detalle ofrecido por el equipo en el partido los Castro, Caparrós, Marchena, Gallardo y Machín. Cada uno expuso su punto de vista, las claves y errores puntuales que propiciaron la derrota y se incidió, además, en las posibles necesidades del plantel antes de que se clausure el mercado a finales de mes. Especialmente activo fue el diálogo que, minutos después, tuvo el director de Fútbol, Joaquín Caparrós, con el técnico, Pablo Machín.

Las sensaciones generales indican que el equipo está en el buen camino, asimilando con bastante agilidad los conceptos del nuevo entrenador, que nada tienen que ver con la apuesta futbolística a la que se encomendó el club en los dos últimos años. La idea es diametralmente opuesta. Requiere y exige su debido tiempo. Este Sevilla es un equipo que se olvida casi definitivamente del imperio de la posesión y la iniciativa para encomendarse a un juego mucho más directo, de presión arriba en no pocas fases, con balones en profundidad al frente de ataque y largos cambios de orientación, y en el que el papel de los carrileros y la concentración defensiva se antojan fundamentales para que el sistema (3-4-3) carbure.

Dentro de la buena nota media del equipo, se detectaron errores puntuales y faltas de concentración que terminaron haciendo mucho daño al Sevilla en Tánger. Las más evidentes, las que incidieron sobre el resultado final, como la innecesaria falta de Banega en la frontal en el primer tanto del Barça, la descoordinación defensiva que dio origen al gol de Dembélé o el fatídico penalti lanzado por Ben Yedder en el último minuto, ejecutado de forma incomprensible por un goleador como él. En muchos de los análisis de las últimas horas, se ha descrito a un Sevilla que atacó bastante menos que su rival. Los datos del encuentro no sustentan esa teoría. El equipo de Machín realizó nueve remates por once que tuvo el Barça. Y ambos estrellaron un balón en la madera. Equilibrio en ocasiones, que no en efectividad y pegada. Sigue siendo evidente que al Sevilla le cuesta un mundo hacer gol y tendrá que acelerar en el mercado en este sentido. Ya aterrizó y debutó André Silva dejando buenas sensaciones, pero se atisban nuevos movimientos en materia de fichajes.

Machín, con mayor o menor acierto, deslizó algunos mensajes con su alineación en Tánger. Para empezar, utilizó como delantero titular a Muriel, cuando días atrás dejó claro ante la prensa que al colombiano no lo ve como su «9» de referencia sino partiendo con espacios desde una posición más retrasada. Ya en la segunda parte, decidió cambiar al ariete y su primera opción fue André Silva, que llevaba poco más de 24 horas en el equipo y con solo un entrenamiento completado con el grupo. Pese a los buenos números de Ben Yedder (el franco-tunecino ha sido el máximo goleador de largo en las dos últimas temporadas del Sevilla), su perfil no termina de encajar del todo en el esquema de Machín. Ello no quiere decir, ni mucho menos, que el entrenador quiera desprenderse de él. Pero hay una cosa clara. Caparrós ya admitió en ABC de Sevilla que el club maneja suculentas ofertas por Ben Yedder, por lo que no hay que descartar un posible traspaso del ex del Toulouse y que el club encauce esos ingresos en la contratación de un goleador más acorde a las necesidades de Machín.

Más definición

Todo se está estudiando detenidamente y hay nombres sobre la mesa. También se medita el fichaje de un mediapunta llegador, con velocidad y que por supuesto tenga dotes para ver puerta. El equipo demanda esa definición. El domingo actuaron en la segunda línea de ataque Sarabia y Mudo Vázquez. Llamó sobre todo la atención la posición del argentino, porque el entrenador lo había venido utilizando durante la pretemporada como mediocentro. El juego de Vázquez, al que Machín valora, es más pausado y estático. El técnico necesita más velocidad en esos interiores o mediapuntas. Ayer, desde Italia, el Corriere Dello Sport vinculó el nombre del internacional portugués del Inter de Milán Joao Mario, al que también pretenderían Mónaco y PSG.

Otra de las opciones, desvelada por France Football, es la de Nicolas Pépé, extremo de 23 años que también puede desempeñarse como delantero. Nacido en Francia y con pasaporte comunitario, Pépé es internacional absoluto por Costa de Marfil. Milita en el Lille, equipo desde el que este mismo verano ha llegado a Nervión Ibrahim Amadou. Ha sido incluido en el once ideal de la primera jornada de la Ligue 1 tras marcar y dar una asistencia en el debut de esta temporada ante el Rennes. La tasación del jugador es elevada, por encima de los 20 millones de euros. En las misma cifras se mueve otro de los futbolistas que encandila a Machín: Cristian Portugués, «Portu». El mediapunta murciano fue una de las grandes sensaciones de la pasada liga a las órdenes del técnico soriano, anotando once goles y sirviendo seis asistencias. Cuenta con todos los requisitos que necesita en la posición el entrenador nervionense. Según Viva Sevilla, la opción de Portu vuelve a ser valorada por la entidad.