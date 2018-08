“Es comprensible que Quincy Promes quiera jugar en el Sevilla; tiene ambiciones…”

El entrenador del Spartak de Moscú, Massimo Carrera, no es ajeno a las negociaciones que están a punto de culminar su club y el Sevilla por la operación de Quincy Promes. De hecho, y consultado sobre ello, acaba de sostener que entiende el deseo del holandés de fichar por el Sevilla.

Sin querer ahondar en el tema pues se le nota que está molesto con la situación, el técnico italiano fue más que claro: “Es un jugador muy importante para nosotros, pero tiene ambiciones. Es comprensible… Lo que sé es que ha entrenado con nosotros. Para nosotros claro que es un problema. Encontrar un remplazo de Quincy Promes va a ser muy difícil”, sostuvo.

El Spartak, tras la eliminación en la tercera ronda previa de la Liga de Campeones, necesita cuadrar sus números y no ve ahora con malos ojos la venta del delantero. A principios de junio se negó a escuchar ofertas por su jugador; en julio, lo tasó en algo más de 25 millones tras el deseo del jugador de marcharse de Rusia, y ahora, apenas unos días antes de que se cierre el plazo de inscripciones, no hace ascos a la posibilidad de vender al jugador por una cifra en torno a los 20.

El mítico portero del Sevilla Dassaev sostuvo que es un jugador perfecto para el conjunto nervionense. Es normal que el Sevilla quiera a Quincy Promes; no suelo elogiar tanto a un jugador, pero en el caso de este futbolista, al que conozco muy bien, lo tengo claro. Es buenísimo. Yo, si fuera el Sevilla, me la jugaba. Es difícil para mí, cuando me preguntan, recomendar a un jugador, pero, sinceramente, en el caso de Quincy Promes se ve muy claro. Hace mucho que está aquí y sé lo que ha hecho. No es un 9, y tampoco él pretende serlo. Aunque a mí me gusta más por las bandas, también puede jugar por el centro. Tiene una velocidad y una calidad que descoloca a cualquier defensa. Sería un gran fichaje. A mí me recuerda mucho a Hazard. Cuando coge el balón sabes que puede pasar cualquier cosa».