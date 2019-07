Dabbur: “La espera se me hizo un poco larga porque tenía muchas ganas de venir al Sevilla”

El Sevilla FC ha presentado esta mañana de manera conjunta a Munas Dabbur y a Luuk de Jong. Los dos delanteros ya se ejercitaron ayer con sus compañeros y hoy han vivido su puesta de largo acompañados por José Castro, presidente sevillista, y Monchi, director general deportivo. El punta israelí, que aterriza en Nervión procedente del Red Bull Salzburgo señalaba que “estoy muy contento de estar aquí. Mi reto es marcar goles siempre. Lo que haces en una liga no es fácil hacerlo en otras. La española es la mejor del mundo. Sí he sido capaz de hacerlo en otros equipos. Tengo experiencia en la selección “estoy muy contento de estar aquí. Mi reto es marcar goles siempre. Lo que haces en una liga no es fácil hacerlo en otras. La española es la mejor del mundo. Sí he sido capaz de hacerlo en otros equipos. Tengo experiencia en la selección”.

“Todo el mundo sabe que el Sevilla es un club muy grande y ahora tenemos la responsabilidad de hacer goles porque somos los delanteros”, continuaba Dabbur hablando también de su nuevo compañero De Jong: Tenemos cualidades compatibles dentro del área y podemos jugar muy bien juntos”.

Acerca de su contratación en enero y la larga espera, Dabbur afirmaba que “mi objetivo era venir en enero. Me hubiera gustado pero me quedé en Salzburgo y la espera se me hizo un poco larga porque tenía muchas ganas de venir al Sevilla. Conozco bien LaLiga, soy un fan del torneo y he jugado contra el Athletic de Bilbao en la Liga Europa y el ambiente fue fantástico”.