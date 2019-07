Dabbur: “Las porterías miden lo mismo en todos los sitios”

Munas Dabbur vive sus primeros días como sevillista en la concentración del equipo en Lagos, Portugal. El delantero israelí se muestra feliz en su nuevo club, que representa para él un salto cualitativo en su carrera. “Las primeras impresiones son realmente buenas aunque apenas lleve unos pocos días aquí. Esto es totalmente diferente a lo que he vivido antes. Lo primero es aprender el idioma para tener una buena relación con los compañeros dentro y fuera del campo. La calidad y la intensidad es muy alta, jugar en LaLiga es un sueño y un reto para mí. Ya esperaba llegar a un gran club con jugadores top. No me ha sorprendido nada de eso. Tampoco el entrenador, Lopetegui, que ha estado en algunos de los mejores equipos del mundo. Lo que tengo que intentar es adaptarme lo más rápido posible. Sé que esto no va a ser como Austria, ahora debo comprobar lo diferente que es jugar en España y lo que me va a costar hacerme a este nuevo fútbol”, ha expresado el ariete procedente del Red Bull Salzburgo en una entrevista concedida al diario AS.

Dabbur, que ha sido pichichi en Suiza y Austria en tres de los últimos cuatro años, se refiere en este sentido a su adaptación a una competición como la española: “Al final se trata de meterla en la portería, miden igual en todos sitios. Por supuesto que no será fácil porque ésta es la mejor liga del mundo, con los mejores oponentes. ¿Una cifra? No me la quiero poner pero sé que en un equipo como el Sevilla, donde se crean ocasiones, puedo marcar muchos tantos”.

En otro orden de cosas, el delantero ha desmentido que el egipcio Salah dijera en su momento que no le quería como futuro compañero en el Liverpool por su nacionalidad israelí: “Esa historia no es verdad. Tengo amigos egipcios que hablaron con Salah y él les aseguró que nunca había dicho que no me quisiera en el Liverpool. En todo caso, nunca hubo una oferta oficial, sólo me vincularon porque estaba en Inglaterra de vacaciones. Jugaremos pronto contra el Liverpool (en Boston, el 21 de julio). Ojalá vea a Salah y seguro que hablaremos”, aseveró.

Para finalizar, Dabbur señaló a su ídolo: “Ronaldo, el brasileño. Crecí viendo sus partidos, siempre he sido un gran fan de la selección de Brasil. Espero poder conocerle cuando juguemos contra el Valladolid”, concluyó.