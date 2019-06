El Eibar tensa la cuerda por Joan Jordán, pero el jugador lo tiene claro: el Sevilla

El fichaje de Joan Jordán por el Sevilla encuentra más obstáculos de los previstos. El conjunto armero no está por la labor de facilitar el traspaso de su futbolista al club de Nervión, hasta el punto de que hasta la tarde de ayer la entidad sevillista seguía sin obtener respuesta alguna a la oferta emitida por el centrocampista de Regencós, de algo más de diez millones de euros, siendo su cláusula de rescisión de quince millones. Los vascos no dan fluidez a la operación; todo lo contrario… miran hacia otro lado. No hay respuesta. Mientras, al Eibar y a los agentes del jugador siguen llegando propuestas de nuevos clubes interesados en Jordán. En las últimas horas, se sumó otro conjunto de la Premier, según pudo saber este periódico.

El equipo armero juega sus bazas por un futbolista que considera «de alto nivel» y sobre el que no muestra una clara intención de desprenderse. Su salida, en cualquier caso, parece inevitable, con lo que en este punto el Eibar aprieta, como es lógico, para intentar ingresar lo máximo posible por el mediocentro catalán. Fran Garagarza, director deportivo del cuadro azulgrana, expuso ayer sin tapujos sus intenciones: «Vamos a pelear a muerte para que Joan se quede», dijo en rueda de prensa cuando se le preguntó por el interés del Sevilla. «No puedo decir demasiado. La alarma roja está encendida porque hay movimientos de clubes hacia el Eibar interesados en Joan. A partir de ahí, ya se verá lo que se da. Pero a día de hoy, cuando he hecho el esquema de la plantilla, Joan Jordán es jugador nuestro y contamos con él. El tiempo dirá qué se va a dar. Ahora mismo es difícil saberlo, pero es verdad que tiene interés de varios clubes», zanjó en su comparecencia el director deportivo del Eibar.

En efecto, el escenario ideal que desearía el Eibar es el de hacer caja con otro de sus futbolistas, el guardameta serbio Marko Dmitrovic, y soñar con la continuidad de Joan Jordán en la disciplina armera, intentándolo convencer con una sensible mejora salarial y una ampliación de contrato (el jugador entra en su último año de vinculación), que llevaría aparejada la consiguiente subida de la cláusula. Son conscientes en Ipurua, de todas formas, de que no las tienen todas consigo, como lo demuestra el hecho de que el club eibarrés ya se ha fijado en Eugeni Valderrama como posible sustituto de Jordán, pese a que Garagarza no quiso ayer hablar de este tema. Valderrama, que esta temporada ha jugado en el Albacete cedido por el Huesca, tiene una cláusula de cuatro millones y curiosamente pasó por el Sevilla Atlético en la temporada 2013-14.

La realidad es que el Eibar en ningún caso podría acercarse a los emolumentos que Joan Jordán percibiría en el Sevilla. Tampoco puede ofrecer las expectativas deportivas y de futuro que el jugador encontraría en Nervión, donde para empezar aterriza en un proyecto en Europa. Este medio pudo saber que las palabras del director deportivo del Eibar, Fran Garagarza, en el día de ayer no cayeron nada bien en el entorno del futbolista. Y es que Joan Jordán ya tomó la decisión de jugar en el Sevilla hace días y «no hay vuelta atrás» en su intención. El acuerdo entre el jugador, de 24 años, y el club hispalense es total para la firma de un contrato por las próximas cinco temporadas (cuatro más una opcional). Jordán incluso ha preferido el Sevilla antes que salarios mayores que le han puesto sobre la mesa clubes ingleses.

La situación no está siendo cómoda ni para el centrocampista ni para el Sevilla en su negociación con el Eibar. Ya en enero de 2016, Monchi intentó fichar del conjunto vasco a Keko Gontán, por el que ofertó una cantidad de siete millones de euros (su cláusula era de diez). La operación resultó imposible llevarla a cabo, pese a que como ahora las diferencias no parecían insalvables. Con Jordán, un futbolista con un enorme presente y una mayor proyección, el Sevilla deberá hilar fino y quizá incrementar algo sus esfuerzos para hacerle ver claramente al Eibar que la elección del futbolista ya es irreversible.

Carrera en franca progresión

Joan Jordán Moreno nació hace 24 años en la localidad gerundense de Regencós y se formó en las categorías inferiores del Espanyol, hasta que Sergio González le hizo debutar con el primer equipo perico, con el que llegó a disputar 17 partidos oficiales. En la campaña 2016-17, Jordán se marchó como cedido al Real Valladolid, en la Segunda división, siendo indiscutible en el esquema del conjunto blanquivioleta, y hace dos años fue reclutado por el Eibar en una hábil operación del cuadro armero, con el que acumula un total 75 partidos en los que ha anotado diez goles y servido ocho asistencias. El Sevilla quiere que el catalán se convierta en el tercer refuerzo del próximo proyecto, después de las incorporaciones del zaguero brasileño Diego Carlos y del delantero israelí Munas Dabbur.