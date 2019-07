Feliz por su regreso a Nervión, Fernando Navarro, flamante integrante de la dirección deportiva de Monchi, sigue al detalle desde la concentración del equipo en Portugal los avances de la primera plantilla en su trabajo de pretemporada. “Ya dije que este club es especial para mí, el paso por Sevilla y el Sevilla FC fue importante y bonito para mí y mi familia y, afortunadamente, estoy de vuelta. Es emocionante volver. Cuando eres jugador, todo va muy rápido y es difícil pensar en lo que vas dejando en los sitios, y en este caso, cuando se anunció la vuelta, las muestras de felicidad y agradecimiento por volver a casa fue un impulso muy grande. Tuve la suerte de vivir una magnífica época y la gente recuerda eso, al futbolista y al profesional”, expresa desde Lagos el catalán en una entrevista concedida a los medios oficiales del Sevilla FC.

Navarro relata las dos llamadas más importantes e “inesperadas” que recibió de Monchi: “Ésta última fue más de sopetón, no me la esperaba. Las dos tienen en común que las cogí con muchísima ilusión, -la primera para jugar en el Sevilla FC-, pero ésta, tan pronto, no me la esperaba. Sólo hacía un año que desde que dejase el fútbol, pero mejor que haya sido así. Enrolarme en el proyecto tan ambicioso que tiene el Sevilla… Lo daremos todo para que vuelva a conseguir lo que estamos acostumbrados”, asegura.

Un director general deportivo (Monchi) al que Fernando Navarro ve con “mucha energía, muchas ganas y muy implicado. Su pensamiento es únicamente para el Sevilla FC, las 24 horas del día. Para mí es una suerte poder estar en el Sevilla y con Monchi, aprendiendo del mejor en su puesto. Porque no solo es director general deportivo, como yo digo, es un director deportivo 360 grados, porque está pendiente de todo y su foco de acción es muy amplio, no sólo con los fichajes y organización del primero equipo… Es un excelente profesional, una figura muy humana dentro del fútbol capaz empatizar con cada jugador, trabajador… Porque un club es un grupo de personas que intentan hacerlo lo mejor posible y, en este caso, Monchi está pendiente de todo lo que puede pasar dentro, de lo que puede mejorar y ayudar para que el club vaya lo mejor posible”, añadió Navarro.

En cuanto a su cometido, explicó que se afana en “ayudar a Monchi siendo el enlace, día a día, con la plantilla y, a menor escala, intentar ayudar a todos a que se sientan a gusto en el club, impregnando de sevillismo a los nuevos, haciéndoles ver que no vienen a un club cualquiera, sino a un club exigente. La gente ya es consciente de la magnitud del Sevilla, no solo por los títulos. Cuando sales y luego vuelves, te das cuenta de lo grande que es. No es un club cualquiera, es exigente, en una ciudad exigente y futbolera, y hay que entender la idiosincrasia de cada sitio para rendir al máximo”, dijo.

Volcado actualmente en la planificación de la temporada, Fernando Navarro asegura que “va todo bien, según lo previsto. El equipo está con mucha ilusión. Ahora son momentos de trabajar duro, cargar pilas… El método de Lopetegui gusta a los jugadores, se les ve entrenando con mucha intensidad, adaptándose a lo que quiere el míster. Y los fichajes, está claro que cuanto antes estén, mucho mejor para el entrenador. Eso hace que se vayan adquiriendo automatismos, métodos de trabajo y formas de pensar antes… Pero es muy difícil tener a toda la plantilla desde el primer momento al completo. Y más cuando hay tantos cambios. Todo esto tiene un proceso, no es fácil rendir al cien por cien desde el inicio. Pero también estamos en un gran club y se necesitan resultados desde el primer minuto”.

Navarro se refiere principalmente a una zona que conoce bien, la defensa, reforzada este verano con Diego Carlos, Koundé y Reguilón: “Son parecidos, pero de perfiles diferentes. Diego es más veterano, aunque el punto en común que tienen es que son muy poderosos físicamente. Pero cada uno con sus características, son complementarios. Es bueno darle al míster variedad para que elija lo más conveniente en cada momento. Reguilón, por su parte, hizo muy buena en su primera aparición en la élite en un contexto complicado, es un jugador con piernas, muy equilibrado y que seguro que, junto a Escudero, harán del lateral izquierdo un puesto importante”.

También valoró el trabajo que está realizando Lopetegui, al que también ve “muy implicado, ilusionado y contento con la dinámica. Es una suerte para el Sevilla que Julen esté aquí, es una propuesta interesante y ya lo demostró en la selección. Si ves cómo juega España y los resultados que cosechó con él, te da la seguridad de que su manera de ver el fútbol va a gustar. Y la plantilla cree, que la idea llegue a los jugadores, estén a gusto con ellas y se diviertan entrenando…. Con todo eso, las cosas salen mejor”. Para finalizar, recordó aquel trofeo de la Europa League que levantó en Turín en 2015 como capitán del Sevilla FC semanas antes de abandonar la disciplina nervionense: “Me hizo sentir un elegido. Como sevillista que me considero, fue un privilegio. Muchísima gente se merecía, cualquier aficionado incluso, vivir esos tres segundos de levantar esa copa, y me sentí privilegiado por levantar un título tan importante con el equipo que quiero. Sentí privilegio y honor”.