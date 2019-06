El fichaje de Jordán queda casi atado tras el último esfuerzo sevillista

El atisbo de culebrón en el que se estaba empezando a convertir el fichaje de Joan Jordán por el Sevilla vivió un capítulo que apunta ya a definitivo para que el acuerdo sea cerrado definitivamente. El equipo de Nervión subió su oferta hasta los 12 millones (algún plus por objetivo podría aumentarlo hasta los 13) y el Eibar ablandó su inflexible postura de reclamar los 15 millones de su cláusula, por lo que las partes quedaron emplazadas a solventar otros pequeños detalles para, finalmente, sellar el acuerdo entre mañana lunes o el martes. Joan Jordán podrá así firmar su contrato para las próximas cuatro temporadas más otra opcional con el Sevilla, y así incorporarse el 4 de julio a la pretemporada.

En las últimas horas del viernes el conjunto sevillista subía la oferta para intentar desbloquear la postura inflexible del Eibar de no rebajar los 15 millones de la cláusula de Jordán, importe que sí le garantizaba el West Ham inglés. Sin embargo, el equipo vasco sabía que no podía mantenerse en esa postura por mucho tiempo ya que el jugador tenía totalmente decidido recalar en el Sevilla, para seguir dando pasos en su crecimiento como futbolista en LaLiga y en un equipo europeo y con opciones a pelear por títulos de manera habitual, algo que no le podía ofrecer el conjunto londinense. La directiva del Eibar, con Amaia Gorostiza y Fran Garagarza al frente, estaban dispuestos a aguantar la presión todo lo que pudieran, hasta tensar la cuerda al máximo, defendiendo ingresar cuanto más mejor por uno de los futbolistas que le podían reportar más beneficios de cara a futuros refuerzos para la plantilla de Mendilibar. Conocedores de que Jordán, que termina contrato el año que viene, no iba a renovar, sabían que su margen de maniobra para apretar no era muy amplio si no querían quedarse sin dinero y sin el jugador el verano próximo.

Así pues, si nada lo tuerce en las próximas horas, Joan Jordán será anunciado oficialmente como tercer refuerzo del Sevilla de cara a la campaña 2019-2020, tras los ya consabidos de Munas Dabbur y Diego Carlos. Un refuerzo por línea en una planificación que ya ha vivido en las últimas horas la exitosa gestión de traspasar lo que parecía un negocio ruinoso como Muriel, salvando finalmente la papeleta con una venta al Atalanta que no va a mermar las arcas nervionenses. Una política de salidas en la que también hay inmersos muchos más nombres, también en la medular, para ir haciendo sitio a los que deben reforzar el primer proyecto de la segunda era de Monchi en el Sevilla. En el centro del campo ya se han ido Gonalons y Rog, cedidos sin opción de compra, pero también están señalados en la puerta de salida nombres como Roque Mesa o Franco Vázquez.

La negociación por el centrocampista catalán no ha sido fácil. Fran Garagarza, director deportivo del Eibar, hacía unas declaraciones hace diez días en las que afirmaba que «cuando he hecho el esquema, Jordán es jugador nuestro y contamos con él. El tiempo dirá qué se va a dar. Ahora mismo es difícil saberlo, pero es verdad que tiene interés de varios clubes». Eran medidas de presión públicas para escenificar la postura de aguante de los armeros para provocar una subida en la oferta. El Sevilla ha ido aguantando la misma para no ceder tan pronto, pero finalmente ha tenido que aumentar los 10 millones que puso en primera instancia para ablandar la coraza de los guipuzcoanos. También hay que tener en cuenta que el Espanyol, club desde el que llegó el futbolista a Éibar, se guardó un 20 por ciento de su venta, por lo que el equipo armero buscaba estirar más el dinero a percibir por el traspaso.

Joan Jordán es un centrocampista intenso, con fuerza pero no exento de calidad, que este año ha dado un paso más en su evolución como futbolista de la mano de José Luis Mendilibar. En la pasada campaña completó un total de 36 partidos de LaLiga (se perdió únicamente dos por acumulación de amonestaciones), en los que marcó cuatro goles y dio cuatro asistencias.