Gonalons: “¿El partido del jueves? Estoy preparado para jugar”

Maxime Gonalons, centrocampista francés cedido por la Roma al Sevilla FC, señalaba en su presentación oficial que estaba muy orgulloso: “Sabía que iba a ser un año difícil, el primer año en el fútbol italiano pero al final de la temporada fue todo mejor y ahora estoy preparado para jugar con este equipo del Sevilla y conseguir grandes cosas. Conozco muy bien a este club. Tengo muchas ganas de demostrar todo lo que soy capaz y mi experiencia. Y darlo todo por este club, porque me han demostrado mucha confianza. Tendré tiempo de hablar con él. Sabemos que en España se juega mucho con la posesión y eso me gusta porque en el Olympique de Lyon se daba mucha importancia a la posesión y en las categorías inferiores lo importante era tener el balón y eso es lo que voy a volver aquí en España y me voy a adaptar a ese estilo de juego. Todos sabemos que Monchi y yo nos conocemos bien porque me hizo llegar a la Roma y todos sabemos lo que consiguió aquí en el Sevilla. Es una persona muy importante para el Sevilla y poder intercambiar opiniones con él y poder jugar aquí en el Sevilla es una oportunidad muy grande para mí. Es un club que tiene un pasado muy grande y con muchos títulos y tengo ganas de jugar y conseguir grandes títulos este año”.

Gonalons lucía en la camiseta de su presentación el dorsal número 15, precisamente el que ha dejado vacante Steven Nzonzi. “Sí, tenemos un estilo tal vez similar aunque juguemos de una forma diferente. Es cierto que jugamos en el mismo puesto. Nzonzi ha hecho un gran trabajo en el Sevilla e incluso ganó el Mundial con Francia este verano. Yo he hablado con él, me gusta mucho este jugador y sé que ha hecho grandes cosas en el Sevilla pero ahora mismo tengo ganas de demostrar que puedo hacer grandes cosas aquí en el Sevilla. Estoy en plena forma. He realizado una gran pretemporada con la Roma, estoy listo para jugar y físicamente, he jugado amistosos y así que si el entrenador quiere que juegue estaré ya disponible para aportar lo máximo”