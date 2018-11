Gonalons y el cambio en las prioridades para fichar en el Sevilla

Ya se ha dicho por activa y por pasiva, por gente externa e interna en el Sevilla que el club va a acometer un esfuerzo en el próximo mercado de fichajes que arranca dentro de poco más de un mes. Lo han expresado tanto José Castro como Joaquín Caparrós, y lo ha reclamado pública y privadamente el entrenador Pablo Machín. Ni siquiera el hecho de haberse marchado al último parón antes de la Navidad con el equipo en segunda posición en la tabla clasificatoria ha frenado la exigencia interna y externa de una entidad ciertamente acostumbrada a pedirse el máximo a sí misma. La visión de cuántos refuerzos llegarán y en que orden prioritario se invertirá en ellos es otro asunto, con un criterio que, ciertamente, ha variado con el infortunio de la segunda lesión de Maxime Gonalons. La fractura en el maleolo tibial de su pierna izquierda, lesión de la que se operará hoy en Lyon, le mantendrá muchas semanas (el período de baja estimado se revelará una vez se le efectúe la intervención) fuera de los terrenos de juego. Esto origina que la prioridad sea ahora el centro del campo, ya que Pablo Machín esperaba como agua de mayo el retorno de Gonalons al equipo y, ahora, ha vuelto a perderlo.

El centrocampista francés, que no está teniendo fortuna en sus dos últimas temporadas (en la Roma apenas jugó el año pasado), era el relevo, o incluso el complemento, perfecto para un Banega que acumula muchos minutos en sus piernas cada temporada. El hecho de ser un mediocentro con buenas cualidades defensivas y calidad y criterio a la hora de sacar el balón jugado le hacían ideal para el sistema de Machín. Y es que no existe ese perfil en la actual plantilla sevillista. Amadou es mediocentro defensivo, y se le está usando incluso más como defensa central. Borja Lasso es de un perfil más creativo y, aún así, no está contando con la confianza del entrenador. Sólo queda un Roque Mesa que, ciertamente, no ha empezado bien esta temporada pero que sí puede cumplir con el perfil. Una demarcación, por tanto, que se queda corta, más si cabe teniendo en cuesta que Franco Vázquez está actuando en esa demarcación a muy buen nivel, pero que no deja de ser una solución de urgencia del técnico para tapar las deficiencias de la plantilla.

Así pues, el mediocentro se ha convertido en, quizás, la primera prioridad del conjunto de Nervión para el próximo mercado invernal. En la agenda de la dirección de fútbol del Sevilla hay nombres apuntados para reforzar el plantel. Una de las viejas aspiraciones es la de Sander Berge, futbolista del Genk, con un físico imponente (1,93 metros) y 20 años. Su club pide mucho por el noruego, pero llegará el momento en el que tengan que abrirle la puerta, y él se deja querer cada vez que puede. También en Bélgica están Vanaken y Nakamba, ambos en el Brujas, a los que el Sevilla ha espiado en varios partidos. El primero gusta especialmente, es internacional belga, también con un buen físico y con gol (lleva nueve tantos esta temporada).

Quizás no haya que irse tan lejos a buscar el refuerzo, más aún si la incorporación puede salir económicamente mejor, y así puedes destinar los recursos a otras demarcaciones a reforzar. Marcos Llorente, mediocentro infrautilizado en el Real Madrid, es del gusto de la secretaría técnica, y una cesión podría ser una buena fórmula para sacarlo del conjunto merengue. Su nivel está contrastado, a pesar de que lleva año y medio jugando bastante poco en club blanco. Eso sí, por el jugador madridista habrá mucha competencia y, viendo que el Sevilla puede «molestar» en la pugna por LaLiga esta temporada, las condiciones que les pueden poner no serían fáciles.

Sea como fuere, y como decíamos, no es la única incorporación que tendrá que acometer el Sevilla en el mercado invernal, donde la entidad espera darle un empujón a la plantilla para competir con ambición por las tres competiciones en las que anda inmerso. La defensa era la prioridad hasta hace bien poco, pero esto parece haber cambiado. En la mente sigue estando la intención de fichar a un central que termine de reforzar esa zona del campo, pero el buen rendimiento que están dando Carriço, Sergi Gómez, Mercado y Kjaer, y la adaptabilidad con rendimiento de Amadou en partidos con menos exigencia han frenado ese ímpetu. Eso sí, en el club andan preocupados en sacarle mucho más a Gnagnon, un defensa por el que se invirtieron 15 millones y al que aún no se le ha visto un nivel acorde a lo que el Sevilla demanda.

Por último, y no menos importante, está la posición de delantero. André Silva y Ben Yedder son una pareja que ha demostrado su compenetración y su buen hacer con goles, pero detrás de ellos no hay más garantías. Promes es más un jugador de segunda línea que un delantero, y Muriel no cumple con el perfil que necesita el equipo y, sobre todo, no tiene acierto de manera continuada. Los 22 millones que costó el colombiano le están pesando como una losa, y pueden ser un impedimento para encontrarle salida en enero y, sobre todo, para ir al mercado a por un refuerzo de garantías. Aun así, en el club buscarán la fórmula de darle un plus más a un equipo que, ciertamente, está demostrando poseer una gran pegada, algo decisivo en competiciones cortas y en momentos de la temporada en las que hay el clásico bajón en las prestaciones.

Sea como fuere, en el Sevilla trabajan desde ya en los refuerzos ya que, como ya advirtió Caparrós, quieren que los mismos estén desde el principio de enero con la plantilla y el entrenador. Otra cosa es que del dicho al hecho…