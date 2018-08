«Gonalons está hecho para la liga española»

Con todas las miradas puestas en Maxime Gonalons (anoche ya había acuerdo), el entrenador-profesor que más incidencia tuvo en su juego, Remi Garde, sobre todo por el momento en el que se encontraba el mediocentro allá por el año 2011, tratando de hacerse un nombre en la liga francesa, se congratuló por la posibilidad de que su compatriota pudiera triunfar en España En declaraciones a ABC de Sevilla, el técnico resaltó el buen juego del mediocentro y la idoneidad de jugar en «una competición con tanta técnica como la que hay en LaLiga». Gonalons, si bien debutó con Claude Puel en el fútbol profesional, fue con Garde con el que encontró la estabilidad y el mejor desarrollo para pulir sus facultades. Bajo sus órdenes, el centrocampista jugó 52 partidos en la campaña 2011-12; 43 en la 2012-13 y 54 en la siguiente.

«Yo me la jugaba siempre con Gonalons. Ya había disputado unos partidos antes con Claude Puel. Pero, cuando lo vi entrenar, supe que debía ser uno de los fijos en mi sistema. Sinceramente, no tiene mérito lo que hice. Recuerdo que en uno de los primeros días, tras un entrenamiento, le dije que necesitaba lo mejor de él. Le recalqué que yo me la jugaba y que me la jugaba… con él. Creo que fue uno de los grandes aciertos. Gonalons es un chico muy sensible, un jugador que necesita sentirse importante y al que hay que saber cuidar. Hay otros futbolistas que van más a su ritmo, que apenas necesitan hablar, que entrenan, que van a su casa y que ya está. Él, no. Y ese es un aspecto que hay que tener muy en cuenta. No es que tenga que jugar de manera obligatoria, partido a partido, sino que debe sentir que forma parte del núcleo importante», sostuvo el ahora entrenador del Montreal Impact, al mismo tiempo que trató de analizar el porqué del bajón de Gonalons en la Roma.

«No sé qué le pudo pasar esta temporada (apenas jugó 1.492 minutos). No he visto tanto a la Roma para opinar. Pero lo que no se puede hacer es dudar de la calidad de este jugador. Igual tuvo que ver lo que le he comentado… Piense que es la primera vez que sale de Lyon. En el Olympique lo ha jugado todo. Y pudo llegar a la Roma y no sentirse importante. Pregúntele a un aficionado de Francia qué opina de este jugador. Ha sido internacional con mi país y eso no lo es cualquiera», indicó.

Garde analizó el juego del mediocentro. «Nadie le puede pedir que coja el balón y que haga dos regates en el centro del campo. Gonalons no es eso. Él tiene el fútbol en la cabeza y sabe lo que tiene que hacer antes de recibir el balón. Yo bromeaba con él sobre esto. Parecía que veía el fútbol desde arriba, una décima segundo antes que el resto. Tiene un primer toque buenísimo. También por arriba va muy bien, una circunstancia que favorece a cualquier entrenador de cara de defender jugadas a balón parado. Yo, ahí, le pedía máxima concentración. Lo hacía porque era mi deber. Pero, sinceramente, sabía que iba a dar lo máximo. Es un profesional y como tal se cuida. Cada día quiere ser mejor y ahora me alegro mucho de que pueda tener la oportunidad de jugar en España. El ritmo de LaLiga es muy alto y considero que puede dar lo mejor por su tipo de juego. Apenas hay tiempo para pensar y Gonalons posee ese don. Además, por su edad y experiencia, está en el mejor momento para poder ayudar a un equipo tan grande como el Sevilla».