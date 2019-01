Inquietud en el Sevilla con Ben Yedder por su auge en el mercado europeo

El Sevilla se va a mover en este mercado invernal. De hecho, ya ha realizado una operación. Luis Muriel se fue cedido el primer día del año a la Fiorentina, algo que era un secreto a voces pero al que le faltaba la oficialidad. Además, los pesos pesados de la entidad se han manifestado públicamente sobre este aspecto. Tanto José Castro como Joaquín Caparrós y Pablo Machín han reconocido que, al menos, buscan un delantero que pueda competir y darle descanso a André Silva y Ben Yedder. Por si había alguna duda al respecto, la salida de Muriel es un paso más hacia la llegada de una cara nueva, aunque en Nervión también están pendientes de algunas renovaciones, como la del propio Ben Yedder. Y es que su espectacular mitad de temporada ha provocado que sean muchos los equipos que han puesto sus ojos en él. Y, aunque es perderle el valor el dinero, lo cierto es que los 30 millones de su cláusula de rescisión son asequibles para muchos clubes.

Por ello existe cierta inquietud en el Sevilla, aunque saben que el franco-tunecino está muy contento. Pero a nadie se le escapa que si el caché de los equipos que empiecen a preguntar por él sube, será difícil poder contentar al delantero, el cual está siendo una pieza clave en la actual campaña a pesar de que en verano tuvo el cartel de transferible y de que, tras fallar el penalti de la Supercopa de España, había más gente que lo veía fuera que dentro.

Hubo interés de clubes entonces, pero ninguno llegó a lo que quería el Sevilla, que pagó por él 9,5 millones en 2016. Además, el final del mercado veraniego de los de Nervión no invitaba a dejar salir a jugadores que habían sido importantes, como demostró el hecho de que a última hora se quedara sin Mariano y Portu. Eso sí, Ben Yedder comenzó la temporada como suplente, ya que Pablo Machín puso en liza su sistema de un delantero y apostó por André Silva como la referencia arriba. Pero todo cambió tras la crisis que pasó el cuadro nervionense, lo que obligó al técnico a variar su dibujo y jugar con dos puntas, siendo el franco-tunecino el elegido para acompañar al portugués.

Y a raíz de ahí, a pesar de que en verano ya hubo interesados, los equipos que están siguiéndole los pasos se han multiplicado. Históricos como el Milan y todopoderosos como el PSG se han preocupado por conocer la situación del atacante, la cual es muy apetecible para cualquier club con músculo financiero. Y es que Ben Yedder, que tiene contrato hasta 2021, cuenta con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, algo totalmente asumible para los todopoderosos del fútbol europeo y casi para cualquier conjunto de la Premier League. Así, la idea del Sevilla es la de mostrarle su intención de sentarse con él para mejorarle sus condiciones y, de paso, poder subir también la cláusula, siendo conscientes en Nervión de que, si sigue con esta progresión, será difícil evitar su salida en verano. Pero lo importante ahora mismo tanto para la dirección deportiva que capitanea Joaquín Caparrós como para Pablo Machín es poder seguir contando con el franco-tunecino y que, además, se sienta querido y valorado.

Números para enmarcar

No es nuevo, porque Ben Yedder suele comenzar las temporadas con un papel secundario, pero desde luego que las estadísticas del punta en esta campaña 2018-2019 son para enmarcar. Y eso que, una vez más, empezó como «suplente». Pero ello no ha sido obstáculo para que, en la actualidad, sea el pichichi de los de Nervión. El franco-tunecino ha jugado hasta la fecha 1.670 minutos repartidos en 25 partidos (catorce, en LaLiga; nueve, en Europa; uno, en la Copa del Rey; y uno, en la Supercopa de España), marcando catorce goles y dando siete asistencias. Sin duda, el futbolista más determinante del cuadro sevillista, aunque Pablo Sarabia también ha tenido un gran peso en la actuación de los de Nervión hasta el parón de Navidad.

En otro orden de cosas, la dirección de fútbol del Sevilla sigue pendiente del mercado. Tras hacerse oficial la salida de Muriel a la Fiorentina, se espera que el ansiado delantero pueda llegar lo antes posible. No es fácil, porque el club se mueve en parámetros importantes, pero, aunque el colombiano no tuviera mucha participación, Machín necesita gente arriba para afrontar el exigente calendario que se le avecina. Siguen sonando nombres y llegando ofrecimientos a la planta noble de Nervión, pero no hay nada concreto. Como tampoco lo hay en el centro de la defensa, aunque ahí el preferido es Bailly, del Manchester United. El que ya no regresará, salvo giro inesperado de los acontecimientos, es Vicente Iborra. El centrocampista intentó volver al Sevilla en verano y también se movió para poder conseguirlo en este invierno, pero los de Nervión no han dado el paso necesario para se pudiera llevar a cabo la operación, por lo que tanto él, como su club, el Leicester, han buscado otra opción. Y esta pasa por el Villarreal, equipo que está a punto de cerrar el fichaje del futbolista. Iborra, de 30 años y que llegó al Leicester por unos quince millones de libras, recalaría en el equipo de Castellón por una cifra de entre diez y doce millones de euros. Se le escaparía así al Sevilla una bala que tenía en la recámara, aunque la realidad es que, tras ver que Gonalons adelantaba plazos en su recuperación, se decidió apostar por otro perfil.