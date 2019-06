La despedida de Gonalons del Sevilla

Maxime Gonalons ha utilizado su perfil de Twitter para despedirse del Sevilla FC después de militar en Nervión una temporada como cedido procedente de la Roma. El centrocampista francés no ha podido tener regularidad a causa de sus lesiones y volverá a la capital de Italia después de que el Sevilla no haya negociado su continuidad. Gonalons, de 29 años, ha disputado únicamente trece partidos esta campaña en las tres competiciones.

“Mi cesión en el Sevilla FC me ha aportado mucho… Descubrir un nuevo club, una afición como las que a mí me gustan, una ciudad extraordinaria y un tipo de fútbol que me fascina. Es con cierta nostalgia como salgo de Sevilla… Nos vemos pronto”, consideraba Gonalons en su mensaje.

Es con cierta nostalgia como salgo de Sevilla…Nos vemos pronto pic.twitter.com/UTkxfgwDK2 — Maxime Gonalons (@MaxGonalons) 18 de junio de 2019

El Sevilla ha respondido a Gonalons también a través de Twitter y le ha agradecido su aportación. “Merci, Gonalons. Mucha suerte en tu nueva etapa, Sevilla siempre será tu casa”, le ha escrito el club en su perfil oficial.