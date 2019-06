La incógnita en el Sevilla con las renovaciones más urgentes

En el Sevilla están ahora mismo centrados en dos apartados prioritarios de la planificación de la próxima temporada: el de los fichajes y las ventas y salidas de la actual plantilla. En un segundo plano ha quedado otro aspecto siempre importante como el de las renovaciones, sobre todo en el caso de los tres principales protagonistas en este asunto, ya que sus contratos expiran el próximo 30 de junio de 2020. Sarabia, Banega y Carriço son los habituales del once de la pasada campaña a los que el club debe decidir si ampliar su vinculación o, por el contrario, darles salida este verano de alguna forma para obtener algo de dinero. El otro jugador que acaba contrato es Nolito, pero ese ya tiene el cartel de transferible para buscarle acomodo este verano en otro club. Las renovaciones de los tres jugadores citados al principio viven situaciones diferentes.

Al único al que sí se le ha ofrecido un contrato, con una importante subida de salario además, es a Pablo Sarabia. Hace ya tiempo que los rectores del club de Nervión llevan intentando que el madrileño renueve, pero se han encontrado por el momento con el no, o con el silencio por respuesta. En el Sevilla asumen que el jugador va a acabar saliendo y que algún club (el PSG es el principal candidato) va a pagar los asequibles 18 millones que vale la libertad del centrocampista, que esta temporada ha cuajado una temporada espectacular, en goles y asistencias, algo muy cotizado en el fútbol y que no es fácil de localizar a ese precio.

El jugador se encuentra de vacaciones y, si no cambia nada en 10 días, tendrá que incorporarse a la pretemporada el 4 de julio. Sin embargo, en Francia afirman que el PSG va a acometer su fichaje antes del 30 de junio, algo que todavía está por ver. Sea como fuere, en la planificación del Sevilla ya prácticamente no cuentan con la continuidad de Sarabia y tachan de la lista esa renovación planteada y no ejecutada.

Un caso diferente es el de Éver Banega. Hace unos meses parecía que la extensión contractual del argentino era cuestión de que se sentaran a hablar Monchi y su agente. Sin embargo, el regular rendimiento del centrocampista esta última temporada (especialmente en el segundo tramo de la misma), unido a los cantos de sirena que ha recibido el jugador desde Argentina para regresar a Boca y el hecho de no situar su renovación en el club como una prioridad, han alejado las opciones de alargar la vinculación de Banega con el Sevilla. Al menos por ahora. Las prioridades son otras en este momento. Monchi cree en el argentino y Lopetegui sabe que es un jugador de una calidad excepcional que cuesta encontrar en el mercado en el caso de que se fuera. Con 31 años (los cumple el próximo sábado) y un año de contrato por delante, una venta no reportaría apenas un ingreso relevante para abrirle las puertas sin restar potencial al equipo. Por tanto, la decisión sobre su futuro no corre prisa en Nervión.

Tampoco hay urgencias con Daniel Carriço. En el Sevilla están contentos con las prestaciones del portugués la pasada campaña y valoran su labor como capitán en el vestuario. Al igual que Banega, cumple 31 años este verano y su contrato tiene 12 meses de vigencia, pero ambas partes se conocen muy bien como para no poder retrasar unas hipotéticas negociaciones para más adelante. Sobre todo sabiendo cómo se desarrolla el arranque de la temporada y el papel que pueda tener el portugués en el equipo.

Nolito es el último de los jugadores pertenecientes al primer plantel que acaba contrato en 2020. Y es el que más clara tiene su no continuidad. En el club le han comunicado que este verano es transferible y le han pedido a su agente que le busque equipo. El Celta está interesado en hacerse con sus servicios, pero no quiere pagar un traspaso, lo que prácticamente imposibilita la operación. El Sevilla quiere al menos tres millones y medio para dejarle ir y así amortizar algo su compra hace un par de temporadas al Manchester City, al que abonó el conjunto de Nervión siete millones.

Sea como fuere, las renovaciones son acciones paradas, unas por voluntad del propio club, otra, la de Sarabia, por voluntad del jugador.