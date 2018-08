La Roma hace oficial el fichaje de Nzonzi

Estaba destinado a ser uno de los culebrones del verano, aunque se ha saldado de una forma más rápida a la esperada, teniendo en cuenta que fue el último jugador que se incorporó a los entrenamientos tras sus vacaciones. Steven Nzonzi abandona oficialmente el Sevilla tras tres temporadas, pasando a fichar por la Roma italiana, teniendo en Monchi su principal valedor. Por esta operación, los nervionenses se embolsan un total de 31 millones de euros (26 fijos más cuatro en variables), mientras que el francés firma con el club italiano un contrato por cuatro temporadas a razón de tres millones de euros netos por cada una de ellas.

It’s official: World Cup winner Steven Nzonzi is an #ASRoma player! 💪 #DajeSteven pic.twitter.com/NGaS6uIv1Z

— AS Roma English (@ASRomaEN) 14 de agosto de 2018