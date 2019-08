La situación de Munas Dabbur, delantero del Sevilla, sigue dando que hablar. El goleador israelí, cuyo fichaje (realizado en enero con Joaquín Caparrós al mando de la dirección deportiva) despertó expectación entre el sevillismo, se ha quedado fuera de las dos primeras y extensas convocatorias de Julen Lopetegui, quien prefiere a otro tipo de delantero para perfilar el ataque. Por ello fue peguntado el técnico vasco en la sala de prensa de la ciudad deportiva este jueves: “Su ausencia fue por un aspecto técnico, puramente deportivo, no hay nada extraño”.

De hecho, el técnico sevillista quiso explicar que el hecho de que no vaya convocado Dabbur es simplemente “una decisión más”. El delantero no es el único futbolista que no está contando para Lopetegui, ni siquiera para integrar las listas de convocados, pero el técnico le ha lanzado un capote: “La Liga acaba de comenzar y todos tendrán su momento tarde o temprano, Dabbur y todos tendrán que estar preparados cuando el despertador suene, porque a todos les va a sonar“.

En este sentido, el entrenador elogió el trabajo que viene haciendo el delantero centro que ha elegido para jugar los dos primeros partidos de forma completa. “Estamos muy satisfechos con el trabajo de Luuk de Jong, nos aporta muchas cosas”, dijo Lopetegui, a quien no le preocupa que el holandés no haya marcado todavía: “El gol llega de cualquier jugador, lo importante es que lo marque el equipo, pero seguro que ya marcará…“.

Quedan varios días con el mercado abierto y Lopetegui, en referencia a Mariano Díaz (Real Madrid), fue preguntado sobre si esperaba algún regalo por su reciente cumpleaños: “Yo no pido a nadie, estoy contento con mis jugadores y en ellos me centro porque son los que nos ayudarán a intentar ganar al Celta. Monchi y yo hablamos todos los días, pero lo único que puedo decir es que todos los equipos estamos expuestos a cambios de entradas y salidas mientras el mercado esté abierto. Nuestra atención está puesta sólo en el Celta”.

Además, Lopetegui lanzó guiños a otros dos futbolistas que no han entrado en las dos listas de convocados para los dos primeros compromisos ligueros, Rony Lopes y Alejandro Pozo. “Hay que darle un margen de tiempo, ya tendrá su momento, esto acaba de empezar“, dijo el entrenador respecto al ex del Mónaco, uno de los fichajes más caros de la historia del Sevilla. Sobre el sevillano, que acaba de renovar hasta 2023, indicó que, al igual que el resto de canteranos promocionados (Bryan Gil y Javi Díaz) “se ha quedado en el equipo por derecho propio y ha renovado porque se lo merece. Los tres son jugadores de calidad y están trabajando muy bien”.