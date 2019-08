El Sevilla está cerca de completar una damnatio memoriae en toda regla. El símil entre dicha práctica común en la antigua Roma, consistente en borrar de la historia todo recuerdo posible de alguien considerado perjudicial para los intereses del imperio, y la actualidad de la planificación deportiva del equipo nervionense cae por su propio peso. El regreso de Monchi y su revolución aplicada a la plantilla ha llevado consigo, además de la no continuidad de los cedidos Maxime Gonalons, Marko Rog y el nuevamente ofrecido André Silva, las salidas de Joris Gnagnon, Maximilliam Wöber, Sebastien Corchia, Ibrahim Amadou, Roque Mesa, Quincy Promes, Luis Muriel, Aleix Vidal (regresado con Joaquín Caparrós) y de Guilherme Arana. El lateral brasileño se marcha cedido con opción de compra al Atalanta, que pagará un millón por el préstamo, liberando así otra plaza en la todavía nutrida pero renovable plantilla que dirige Julen Lopetegui. Una damnatio memoriae a las últimas dos planificaciones firmadas por Óscar Arias y Caparrós a la que aún se le podrían añadir tres nombres: Simon Kjaer, Sergi Gómez y Munas Dabbur.

Porque ese es el objetivo claro de Monchi en los seis días de mercado de fichajes que restan. Intentar disminuir la masa salarial y abrir hueco a más incorporaciones para completar el tremendo lavado de cara de la plantilla. La intención no es otra que la de incorporar un delantero colocando a Dabbur en el mercado, a un central (al menos) dando salida a Sergi Gómez y a Kjaer e incluso fortalecer la portería si a Sergio Rico se le presenta una interesante oferta. Las fichas altas constituyen uno de los principales lastres que las dos últimas planificaciones ha dejado sobre la mesa de Monchi y el principal escollo para que estos futbolistas encuentren acomodo con facilidad.

Kjaer y Gómez, que tienen por delante a Koundé, Diego Carlos y Carriço, esperan sin apenas recibir propuestas que les satisfagan plenamente (al danés se le ha cerrado la puerta del Fenerbahçe, que ha fichado al exsevillista Adil Rami). No están a disgusto en Nervión y sí dispuestos a asumir su nuevo rol. «Seguimos trabajando», se limitaba a decir ayer Sergi Gómez, ilustrando la frase con una foto suya entrenándose en la ciudad deportiva sevillista.

No obstante, en la mente de Monchi planea la no remota posibilidad de que no aparezcan ofertas tan exitosas como la del Atalanta por Arana para Kjaer y Gómez. Mientras que por Dabbur sí han saltado bastantes equipos interesados en sus servicios, Lopetegui ya sabe que muy probablemente tenga que quedarse con uno de los dos defensores, siendo el danés el que parte con cierta ventaja para poder ser citado o usado en algún momento. El nuevo y, por ahora, efectivo sistema defensivo puede esconder más los defectos en los repliegues de Kjaer, cuya virtud está más en el juego aéreo.

Salir sin debutar

Es también por arriba uno de los campos de actuación que quiere potenciar Lopetegui en la punta del ataque y que no llena Dabbur, fichaje realizado en enero por 15 millones de euros. Monchi lo sabe desde hace tiempo pero espera que se den dos circunstancias: que se concrete la oferta esperada por el israelí (convertido incluso en una posibilidad de negocio) y que se aproxime el final del mercado para lanzarse a por alguno de los muchos delanteros de equipos top que buscan acomodo. El caso de Dabbur se plantea como inédito: ser vendido sin tan siquiera debutar. No se trata de un descarte basado en su calidad o no como delantero sino en el perfil de ariete que requiere el nuevo entrenador, llegado después de que el Sevilla concretara la incorporación del futbolista. Lopetegui pretende un segundo punta de otras características diferentes a la del goleador israelí y sobre la mesa sigue el nombre de Mariano Díaz, al que tuvo el año pasado en el Real Madrid y que ahora no cuenta para Zidane. El ex del Lyon, curiosamente, estuvo prácticamente fichado por Caparrós el pasado verano, pero el Madrid ejerció su opción preferente. Ahora su precio ha descendido notablemente, pero para su llegada haría falta aligerar la masa salarial y liberar fichas.

El señalado Dabbur se asemeja más al perfil que Lopetegui quiere usar en las bandas que a De Jong, indiscutible titular para Lopetegui. El holandés está siendo clave a la hora de fijar a los centrales rivales e incluso en el trabajo defensivo, algo diferente a lo que aporta Dabbur, quien tampoco tiene hueco en las pobladas alas. El fichaje de un delantero es prioritario y todo lo seguro que permite vociferar un mundo tan volátil como el del fútbol. Será este, con permiso de los hipotéticos recambios de Kjaer y/o Sergi Gómez, el trazo final de ese cuadro que con tanto esmero ha ido pintando Monchi.