Luis Alberto: “Mi casa siempre será el Sevilla”

En Sevilla. Acaba de salir de casa con sus dos niños y un sevillista le pregunta. “¿Cuándo vas a venir?”. Luis Alberto sonríe. No sabe qué decir. Da unos pasos, se monta en el coche y habla para ABC de Sevilla y orgullodenervion.com. “Ojalá supiere qué decir. ¿Qué le digo? ¿Que quiero jugar en el Sevilla? Eso lo sabe cualquiera que me conozca. ¿Se imagina…?”, reflexiona en voz alta. Hace unos días estuvo en Ibiza y desconectó, al menos, durante unas horas. Porque, cuando coge el móvil, los mensajes de WhatsApp lo devuelven a la vida real: “¿Se va seguro Muriel al Atalanta?”, pregunta.

El delantero de la Lazio tiene ganas de hablar: “Una cosa que me ha sorprendido un montón es el cariño de la gente. Yo, como ya estuve en el Sevilla, pensaba que no habría revuelo con esto. Es mi casa y sentir que hay personas ilusionadas es muy bonito. Te hace sentir responsabilidad y orgullo. Ojalá, ojalá…. Sé que no es fácil. Pero tampoco he tenido otras cosas fáciles en la vida y las he conseguido. Yo nunca le voy a cerrar la puerta al Sevilla. Tengo la edad ideal (27 años) para seguir ilusionándome. Mi familia, mi gente, Lopetegui también, la afición… Son muchas cosas. Pero también le debo a la Lazio todo lo que ha hecho por mí y mi familia. Me dieron la oportunidad de jugar en Italia y debo ser agradecido. Llevo tres años y mi familia está adaptada. Tampoco me puedo olvidar de estas cosas”, sostiene.

La cabeza de Luis Alberto es un ‘explotío’ de emociones. “A mí el Sevilla no me ha llamado. Pero sé lo que hay. Mi agente es el que sabe. Claro que sé que hay contactos. Yo estoy tranquilo. Y ya está”, dice mientras tratar de autoconvencerse de la idoneidad de estar al margen. “El único que me ha llamado es el entrenador, Simone Inzaghi. Me dijo que yo era importante para su proyecto, que quería que siguiera. Con el míster tengo una relación más allá del fútbol”. La pretemporada de la Lazio comenzará el 9 de julio. “Supongo que allí seguiremos hablando”. La voz le cambia cuando se le pregunta por su presidente, Claudio Lotito: “Hay cosas que no entiendo. Si es verdad que dijo eso, no lo entiendo, no, no. (En una entrevista en La Gazzetta dello Sport el máximo responsable de la Lazio respondió que lo que sobran son jugadores cuando se le preguntó por Luis Alberto). Me molesta. No está bien. Porque al final no estás valorando a los jugadores que tienes. Hemos ganado dos títulos. Es que creo que no viene a cuento. Yo no he hablado. No quería hacer entrevistas y hago esta porque necesito decir lo que pienso. Parecía que hace dos días era intransferible y ahora, no. Veremos al final qué ocurre”, recalca mientras habla con su mujer, Patricia, para preparar el viaje a Benicassim.

“Nos vamos toda la familia. Allí está mi fisio, Rubén Pons. Lo conocí en Liverpool y es una pasada. Quiero trabajar durante estos días porque al final son claves para la temporada”, manifiesta antes de recibir la penúltima pregunta: ¿En España o en Italia? “(Se ríe). Ojalá pudiera saberlo ya”. ¿Con Lopetegui o con Inzaghi? “Lopetegui sabe sacarme lo mejor. Lo hablaba el otro día con un amigo. Me conoce bien y domina mucho el aspecto psicológico. Siempre me dijo que debía mantener durante el mayor espacio de tiempo el mejor nivel, que de eso se trataba el fútbol de alta competición. Y siempre lo tengo en cuenta. Lopetegui conoció antes que yo a Juan Campillo, que es un entrenador mental, y lo hemos hablado. La diferencia, muchas veces, está en la mente. Lo que te propones, puedes conseguirlo”.