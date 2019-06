Luis Alberto, Lopetegui y la «puerta abierta» del Sevilla

Como cada ventana de mercado en Nervión, el nombre de Luis Alberto vuelve a aparecer bien posicionado en la lista de posibles refuerzos del club. En esta ocasión, el canterano, actualmente en las filas de la Lazio, cuenta con el fuerte aval de Monchi y del nuevo entrenador, Julen Lopetegui. El objetivo de Luis Alberto, en cualquier caso y como informa este jueves Marca, dependerá en gran parte de las salidas que se produzcan o no en la zona de ataque (Sarabia, Ben Yedder, Promes…) y del dinero recaudado para reinvertir en fichajes.

Lopetegui es un enamorado del mediapunta de San José del Valle. Lo hizo debutar con la absoluta de España en noviembre de 2017 ante Costa Rica (5-0) y ya lo había reclutado anteriormente en alguna ocasión en las categorías inferiores de la selección. Ahora le gustaría dirigirlo en el Sevilla FC, si bien Monchi le ha comunicado al entrenador que no será nada fácil mover a Luis Alberto de la Lazio, donde está muy valorado. Es difícil que la operación baje de los 25 millones, con lo que la hipotética vuelta del canterano, de 26 años, ha de cocerse a fuego lento.

Los elogios entre las partes son mutuos. La semana pasada, Luis Alberto concedió una entrevista a ABC de Sevilla en la que hablaba así de Lopetegui: “Julen me citó en varias ocasiones con la sub 19 y la sub 21. Y lo más importante para mí es que fue el seleccionador que me hizo debutar con la absoluta de España. Es algo que no se olvida. Julen es un entrenador que confía mucho en los jóvenes. A mí me dio esa confianza y le estoy agradecido. En mi opinión personal, por lo que he coincidido con él, es un entrenador que me gusta mucho. A él le gusta contar con futbolistas jóvenes. Le gusta el talento. Y de eso en la cantera del Sevilla tenemos de sobra. Tenemos muchísimos. Si le tiene que dar la oportunidad a algún canterano en el primer equipo, se la va a dar. No tengáis la menor duda. Lo veo totalmente capacitado para dirigir al Sevilla. En el Oporto y en la selección lo hizo todo bien. Cogió a España después de la época dorada de la selección y no perdió ni un partido. Después se fue al Madrid y no pudo terminar por diferentes circunstancias, pero desde luego los otros entrenadores no mejoraron a Julen. Él está sobradamente capacitado para llevar la presión que se puede encontrar en Sevilla. Seguro que va a hacer las cosas muy bien allí. Es lo que deseo para el Sevilla”, dijo Luis Alberto.

Además, el atacante de la Lazio dijo estar muy a gusto en Italia, si bien admite que al Sevilla nunca le cerrará las puertas: “Siempre he tenido un afecto bueno con los aficionados del Sevilla y lo noto. Eso es lo mejor que uno se puede llevar de Sevilla cuando regresa a casa. Siempre lo he dicho. Al Sevilla nunca le voy a cerrar las puertas porque es el club que me lo dio todo. Sería un placer terminar jugando algún día en el club que has soñado desde pequeño y disfrutar a tu gente y a la afición de cerca”.