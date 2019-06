Luis Alberto: «A Lopetegui le gusta el talento y contar con los jóvenes»

Lopetegui lo hizo debutar con la absoluta de España en noviembre de 2017 ante Costa Rica (5-0). Ya lo había reclutado anteriormente en alguna ocasión en las categorías inferiores de la selección. Luis Alberto, canterano y fiel exponente del talento de la factoría sevillista, es ahora figura en Italia, en las filas de la Lazio, donde es feliz (se proclamó campeón de Copa este año) y se ha revalorizado en la élite. El de San José del Valle (Cádiz), de 26 años, se siente valorado en Roma, pero evidentemente nunca va a cerrar las puertas al club de su vida, un Sevilla que en cada ventana de mercado suele estar pendiente de su situación. El mediapunta a tiende a ABC de Sevilla.

-Tiempo para descansar y estar con la gente querida.

-Estuve en la feria de mi pueblo, San José del Valle… ¡por segundo año seguido he podido disfrutar de estar con mis amigos! Y ahora seguimos aprovechando las vacaciones con mi mujer y haciendo algún viaje.

-Una pena tremenda lo de Reyes.

-José… Él era un tío que te lo daba todo. Alegre, súper simpático, siempre con esa sonrisa en la cara. A José lo quería todo el mundo. Es un palo tremendo para los sevillistas y sobre todo para los que somos canteranos. Es una pérdida muy dolorosa. Nunca lo vamos a olvidar.

-Y Luis Alberto, ¿cómo está? Su figura se asienta en Italia. Lleva tres temporadas allí.

-Estoy bien. Superé la adaptación el primer año. Los compañeros me fueron conociendo. El segundo año fue estupendo en todos los sentidos. Y en esta última temporada, por circunstancias, empecé mal por tema de lesiones, pero he acabado muy contento con mi rendimiento. He encontrado una posición nueva para mí, que me gusta, y la verdad es que estoy muy satisfecho.

-Tuvo que hacer un sobreesfuerzo al comienzo de la campaña, ¿verdad?

-La lesión del pubis y del aductor después me provocaba en algunos momentos bastante dolor; he tenido que jugar con infiltraciones. Los primeros meses de competición fueron los más jodidos; me perdí bastantes partidos. Venía de jugar 47 partidos la temporada anterior, en la que no me perdí prácticamente nada. Siempre quiero jugar.

-Tiene un contrato largo en la Lazio, hasta 2022.

-Sí, tengo tres años más, después de la renovación del año pasado. Estoy muy contento, que es lo más importante. Se habla de todo, de muchas cosas, pero en el fútbol nunca sabes dónde vas a estar mañana.

-En Italia se hablaba esta semana de que le iban a ofrecer una nueva renovación.

-Me ha llegado algo a través de la prensa, pero sinceramente si hubiera algo de esto ya lo sabría yo por parte del club. No me han comunicado nada en este sentido. No sé los planes de futuro del club. Sí sé que el míster (Simone Inzaghi) a mí me quiere mucho. Tenemos mucha afinidad. Es un gran entrenador y siempre estamos en contacto. Él siempre habla bien de mí. Lo importante es estar contento y yo lo estoy. Me siento valorado.

-Lopetegui ha sido presentado como entrenador del Sevilla.

-Julen me citó en varias ocasiones con la sub 19 y la sub 21. Y lo más importante para mí es que fue el seleccionador que me hizo debutar con la absoluta de España. Es algo que no se olvida. Julen es un entrenador que confía mucho en los jóvenes. A mí me dio esa confianza y le estoy agradecido. En mi opinión personal, por lo que he coincidido con él, es un entrenador que me gusta mucho.

-¿Mirará mucho a la cantera en el Sevilla?

-A Julen le gusta contar con futbolistas jóvenes. Le gusta el talento. Y de eso en la cantera del Sevilla tenemos de sobra. Tenemos muchísimos. Si le tiene que dar la oportunidad a algún canterano en el primer equipo, se la va a dar. No tengáis la menor duda.

-¿Lo ve preparado para el reto en Sevilla?

-Lo veo totalmente capacitado. En el Oporto y en la selección lo hizo todo bien. Cogió a España después de la época dorada de la selección y no perdió ni un partido. Después se fue al Madrid y no pudo terminar por diferentes circunstancias, pero desde luego los otros entrenadores no mejoraron a Julen. Él está sobradamente capacitado para llevar la presión que se puede encontrar en Sevilla. Seguro que va a hacer las cosas muy bien allí. Es lo que deseo para el Sevilla.

-Para finalizar, ¿nota el cariño del sevillismo cuando viene?

Sí, siempre he tenido un afecto bueno con los aficionados y lo noto. Eso es lo mejor que uno se puede llevar de Sevilla cuando regresa a casa. Siempre lo he dicho. Al Sevilla nunca le voy a cerrar las puertas porque es el club que me lo dio todo. Sería un placer terminar jugando algún día en el club que has soñado desde pequeño y disfrutar a tu gente y a la afición de cerca.