Luuk De Jong, más gol para el Sevilla

El mismo día que el Sevilla presentaba su campaña de abonos para la próxima temporada, en la dirección deportiva dejaban atado a un nuevo refuerzo para ir animando al sevillista a ilusionarse con la campaña venidera. No tanto por el nombre del jugador, que pudiera ser poco conocido para el aficionado que no se preocupa mucho por el fútbol foráneo, pero sí por el hecho de que Monchi ha tomado carrerilla y, en cuestión de días, ha dejado un fichaje anunciado oficialmente como Joan Jordán, y otro atado a falta de la oficialidad como Luuk de Jong. El Sevilla le dio un empujón significativo a la operación para hacerse con este delantero holandés del PSV Eindhoven. Si bien la oficialidad se espera para este fin de semana, el acuerdo está cerrado. El conjunto de Nervión pagará en torno a 12,5 millones de euros por el futbolista, que vestirá la camiseta de la entidad hispalense las próximas cuatro temporadas.

Confía la dirección deportiva sevillista en los buenos registros cosechados por el holandés en la Eredivisie para darle aún más gol al Sevilla que comande Julen Lopetegui a partir del próximo 4 de julio, fecha en la que dará comienzo la pretemporada. La idea del club es que De Jong aterrice en la ciudad a última hora del domingo o el lunes a más tardar para que firme su contrato y pueda incorporarse a mediados de semana a los reconocimientos médicos y los primeros entrenamientos antes de poner rumbo a Lagos para el primer stage de pretemporada.

Luuk de Jong cumple 29 años el próximo mes de agosto, y Monchi confía en sus cualidades como delantero de área para darle más recursos ofensivos a Lopetegui. Precisamente un perfil que se echó de menos en la pasada campaña, cuando Pablo Machín no pudo disponer del delantero referente en juego ofensivo que tanto demandó el preparador soriano. Y es que De Jong fue el jugador que más goles de cabeza marcó en las cinco grandes ligas europeas en la pasada temporada, con un total de 13 dianas. Habla muy bien este dato del poderío aéreo de este holandés que, sin embargo, no ha tenido suerte en sus experiencias fuera de su país. En temporada y media en el Borussia Mönchengladbach alemán sólo fue capaz de marcar ocho goles en 45 partidos, mientras que en media temporada en la Premier, en las filas del Newcastle no marcó ningún tanto en los doce partidos que disputó.

Sí ha sido un auténtico artillero en las temporadas que ha disputado al máximo nivel en Holanda. En la pasada temporada logró marcar 28 goles en 34 partidos en la Eredivisie. A nivel global, contando todas las competiciones, marcó un total de 32 goles en 43 partidos, cuatro de ellos en la Liga de Campeones, lo que habla también de su experiencia a nivel continental. Con el PSV ha sido capaz de marcar 112 goles y dar 57 asistencias en los 204 partidos con la camiseta del conjunto de Eindhoven, mientras que en su etapa en el Twente (previa a su salto a la Bundesliga), marcó 59 goles y repartió 36 asistencias en 120 partidos.

También es significativa la capacidad de sacrificio de este espigado delantero de 188 centímetros. En la pasada temporada en la Eredivisie fue uno de los cinco futbolistas que completaron los 34 partidos del campeonato, sin perderse un solo minuto. Además, fue el jugador que más duelos aéreos ganó por partido de toda la liga, con una media de 8,9, muy por encima del siguiente en este ranking, el Mitchell te Vrede, del Nac Breda, con 5,1 por partido.

A nivel internacional De Jong tiene un menor bagaje o reputación goleadora. Ha disputado con la selección absoluta holandesa un total de 18 partidos, en los que ha marcado cuatro goles. Y es que De Jong ha sido un habitual en las convocatorias del combinado neerlandés esta temporada, pero no así en los equipos titulares. De hecho, en toda la UEFA Nations League y los partidos clasificatorios para la Eurocopa disputados esta pasada campaña, el delantero del PSV ha participado en cinco de ellos en los que, en total, sólo ha acumulado 52 minutos.

El Sevilla logró convencer al jugador, que tenía otros dos pretendientes en México. De hecho, el Monterrey y el América intentaron hacerse con los servicios de De Jong, que prefirió no cruzar el charco y probar fortuna en LaLiga, una de las grandes ligas que le queda para demostrar su probada virtud goleadora en su país. De Jong se suma a una nómina de delanteros que ya se engordó en el pasado mercado invernal, cuando el Sevilla ató a Dabbur para esta temporada.