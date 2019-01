Machín, las bajas y los fichajes: “Me centro en optimizar lo que tengo”

Pablo Machín ha comparecido ante los medios de comunicación en el mediodía de este martes para hablar del partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey frente al FC Barcelona. Pero además de tratar de apagar los rescoldos del último partido liguero ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (2-0), tras ofrecer una mala imagen, el entrenador del Sevilla también ha hablado de las bajas, aunque no se excusa en ellas, y se le ha preguntado por los fichajes.

En este sentido, Machín ha explicado que “¿fichajes? Eso no depende de mí. Es una cuestión que habrá que preguntar a la dirección deportiva. Las circunstancias indican que una primera idea pueda cambiar, sin precipitarnos. Hemos fichado a un delantero que lamentablemente no tendremos hasta la temporada que viene. Munir va a estar tiempo fuera, Nolito tiene para largo… No quiero perder energías en estos temas. Me centro en sacarle el máximo rendimiento a lo que tengo y optimizarlo, que es lo que hemos hecho hasta ahora”, aseguró el preparador soriano.

Y es que este martes Machín ha visto como se le han caído para el encuentro para el Barcelona Munir y Gnagnon, que se unen a las bajas de más larga duración, Nolito y Gonalons, ambos con sendas lesiones musculares.

De hecho, el delantero nacido en San Lorenzo del Escorial será baja por espacio de aproximadamente un mes, ya que padece una lesión muscular en el aductor izquierdo. De Gnagnon, el Sevilla ha informado que mañana se le realizarán pruebas médicas, pero el propio Machín ha adelantado que sufre una lesión en el recto anterior.