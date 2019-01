Machín y las renovaciones de Sarabia y Banega: “El club ha hecho un esfuerzo en su oferta”

El técnico del Sevilla FC, Pablo Machín, está muy contento con el rendimiento que le están dando sus jugadores, especialmente dos de los que se habla mucho por sus negociaciones de renovación de sus respectivos contratos: Sarabia y Banega.

Cuestionado pro este asunto, Machín reconocía que “tengo claro que hoy están aquí, ninguno de los dos me da muestras de que no estén contentos en el Sevilla. Son parte fundamental de esta temporada, querrán seguir haciendo un año magnífico. Ellos tienen una oferta de renovación, en la que el club ha hecho un esfuerzo grande, seguro que lo van a saber valorar y entender. La decisión es suya, yo los veo súper implicados”.

Tanto Sarabia como Banega tienen a clubes interesados en ellos y sus cláusulas de rescisión, 18 y 20 millones, respectivamente, son apetecibles. En el club trabajan para que no haya salidas sorpresivas como estas, pero no se cristaliza el acuerdo.

La salida que sí se ha producido es la de Muriel, de la que dijo Machíno que “al haber salido uno, cuando menos hay que hacer un cambio de cromos y cubrir esa posición que se queda huérfana. Nos habíamos quedado con las ganas de buscar un futbolista que no teníamos, pero aunque solo sea por número necesitamos jugadores. Tenemos una exigencia física muy grande y habrá momentos en los que tendremos que tener un fondo de armario”.

Más salidas – “A mí ninguno más me ha dicho que quiera salir a buscar otras oportunidades. Tampoco depende solo de mí. El rendimiento es mejor cuando la gente está a gusto. Hoy por hoy no ha habido ninguno que me haya dicho que se quiera ir”.