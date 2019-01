Machín valora el nivel de Munir y pide paciencia con Wöber

El técnico del Sevilla FC, Pablo Machín, valoraba hoy en Bilbao los fichajes confirmados ayer por el club para su plantilla, el delantero Munir El Haddadi y el central Maximilian Wöber. Con el delantero se mostró feliz por su nivel y por las cualidades que puede poner al servicio de su equipo y también pidió paciencia con Wöber por su juventud y llegar de una liga desconocida para la mayoría.

Así, al ser cuestionado por Munir, Pablo Machín señaló que “puede aportar competitividad, teníamos tres delanteros en la plantilla, más alguno que se puede adaptar como Promes, Nolito o Sarabia. Una vez que nos pide salir uno de los delanteros, tenemos que incorporar a otro. Es una muy buena incorporación, no solo de presente que es lo que más nos importa ahora, sino de futuro. Tenía muchos clubes y se ha decidido por nosotros, no ha querido renovar con un gran club como el Barça, eso demuestra que no quería estar en un segundo plano sino crecer con el Sevilla. Es un futbolista que siempre ha hecho goles, también ha adquirido roles defensivos y nosotros nos queremos aprovechar y hacerlo mejor futbolista de lo que es”.

También valoró a la incorporación para su defensa, el austriaco Maximilian Wöber, del que dijo que “quizás no sea un central tan conocido pero el Ajax es un equipo que trabaja muy bien, que lleva muchos años este futbolista con ellos. En el club teníamos claro que queríamos tener un central zurdo. Es versátil, tiene envergadura, es bastante ágil, rápido, buena salida de balón… Las condiciones están ahí, pero es un jugador joven y no hay que exigirle mucho desde ya. El futuro es alentador”.

Pablo Machín no contará con ellos para el duelo de mañana, pero si podría hacerlo para el próximo miércoles ante el Athletic en la Copa del Rey.