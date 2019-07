Madrid, centro de operaciones para el Sevilla

La actividad en el Sevilla FC sigue siendo frenética. Si en Lagos el plantel trabaja con mucha tranquilidad y un clima incluso frío en ocasiones, en las oficinas del conjunto de Nervión la actividad es frenética. El director deportivo está llevando varias conversaciones a la vez y su nivel de estrés ya comienza a ser alto. El centro de operaciones está siendo Madrid en las últimas horas. Ayer estuvo en la capital de España Monchi, que estuvo reunido con el agente de Fernando, Jorge Mendes, para intentar desbloquear la operación y que el brasileño pueda recalar en Nervión lo antes posible. A pesar de que en las últimas 48 horas la inclusión del intercambio del centrocampista por el sevillista Roque Mesa parecía una opción más que realizable para desbloquear el asunto, lo cierto es que en el Sevilla prefieren operaciones separadas. No es amigo Monchi de incluir jugadores en sus operaciones, por más que los futbolistas implicados puedan interesar a las respectivas partes.

Y es que en el Sevilla prefieren intentar contratar a Fernando, primero y, ya si se materializa un interés del Galatasaray en hacerse con Roque Mesa, llevar otra negociación al margen. Para llevar a cabo la primera etapa, Monchi se veía las caras con Jorge Mendes, con el que intentó encontrar fórmulas por las que ablandar la postura del equipo turco para abrirle la puerta a Fernando. No quiere el director deportivo abonar los cinco millones que piden por él. Al brasileño le deben 1,5 millones aún, y esa cantidad puede contribuir a que los turcos aflojen en su posición. No fue la única reunión que mantuvo Monchi en Madrid, que sí habló con implicados en otras negociaciones que está llevando a cabo de manera secreta el de San Fernando, tanto en materia de entradas como de salidas. A última hora el director deportivo regresaba a Sevilla, toda vez que ha asumido ya que no podrá aparecer por la concentración del equipo en Lagos, como le hubiera gustado.

Castro, visita corta

El que sí que apareció, pero de manera exprés, fue el presidente de la entidad, José Castro. Tras ver el entrenamiento matinal sobre el césped, el dirigente departió unos minutos con la prensa desplazada a Lagos para, posteriormente, marcharse a comer con Julen Lopetegui y su cuerpo técnico, donde ambos se pusieron al día sobre los asuntos que afectan a sus respectivas áreas. Ya por la tarde, Castro ponía rumbo a Lisboa para llegar hoy a Madrid y afrontar asuntos de importancia en la entidad de los que, evidentemente, no han trascendido detalles.

No coinciden pues Monchi y Castro en Madrid, pero sí han pasado ambos por la capital en estas horas frenéticas en las que se esperan novedades más pronto que tarde. Las gestiones no cesan y Fernando, que estaba siendo la prioridad, avanza muy lentamente a pesar de los esfuerzos del Sevilla y el jugador por aflojar la cuerda que estira el Galatasaray-