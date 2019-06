El Manchester United no pierde de vista a Ben Yedder

Wissam Ben Yedder estaba destinado a protagonizar uno de los culebrones que este verano se aguardan en materia de fichajes. Sus cifras del pasado curso (30 goles y once asistencias en 54 partidos) le llegan a situar en la agenda de potentes equipos del continente, sumándole a ello las palabras mencionadas por el jugador cuando se encontraba concentrado con la Selección francesa: “Sueño con jugar al más alto nivel, en los clubes más grandes del mundo y estar al lado de jugadores de clase mundial. Para ver hasta dónde puedo llegar. Es el momento oportuno, como se dice; lo siento así”, dijo el delantero.

Y es que sin haber entrado tan siquiera en el mes de julio, France Football afirma que el aún atacante sevillista ha sido ya tanteado por clubes de la talla del Manchester United, Paris Saint-Germain o Barcelona, siendo el cuadro inglés uno de los mejores colocados para hacerse con los servicios del internacional galo. De hecho, desde Old Trafford se valora hacer movimientos por el delantero sevillista en caso de que Romelu Lukaku abandonase el club.

Con una cláusula de rescisión de 40 millones y siendo muy del gusto del actual técnico del Manchester United Ole Solskjaer, la entidad británica ofrecerían dicho montante para llevarse a Ben Yedder a la Premier League de cara a la próxima temporada. Todo depende de la decisión por la que opte Lukaku, quien tiene decido abandonar el club, posiblemente, con miras a recalar en el Inter de Milán.

Por otra parte, de no llegar ninguna oferta que satisfaga tanto al club como al jugador, Ben Yedder continuaría una temporada más en Sevilla, su cuarta, sin que ello supusiera un maltrago para el delantero, a quien aún le restan dos años de contrato en Nervión. “No puedo faltar al respeto en el club. Sea cual sea la decisión final, estaré bien. No estoy preocupado por mi futuro. Haré un balance después de la selección, pero también será Sevilla quien decida”, comentó también el jugador.