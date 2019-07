Monchi: “La planificación de una plantilla es el dibujo final”

Con la de Óliver Torres son nueve la incorporaciones que el Sevilla FC ya tiene firmadas de cara a la próxima temporada. Este mediodía, en el transcurso de la presentación de Ocampos, Reguilón y el propio Óliver Torres, el director general deportivo de la entidad rojiblanca, Monchi, ha realizado un balance de lo que se lleva realizado de trabajo en el mercado veraniego de altas y bajas.

“Las sensaciones, a día de hoy, son positivas. Hemos intentando tener el mayor número de jugadores posibles a disposición del entrenador lo antes posible. Quedan aún movimientos por hacer de entradas y salidas”, ha comentado Monchi antes de referirse a la tarea llevada a cabo para hacer realidad la incorporación del último en llegar a Nervión. “El tema de Óliver es de los jugadores que más tiempo llevamos trabajando. Un mes y medio trabajándolo. Ha sido una negociación difícil que se culminó ayer”.

Con tanto movimiento de llegadas todo hace pensar que, a partir de ahora, la atención de la dirección deportiva se centrará en tratar de dar salida a los jugadores que no entran en los planes del club. Sin embargo, Monchi y su equipo no cierran las puertas a más incorporaciones. “Salieron Muriel, Promes, Sarabia…No se renovó a Mercado…La planificación de una plantilla es el dibujo final. No vamos a parar ni a quedarnos sólo con trabajar en las salidas”.

Monchi recordó que a la gira por Estados Unidos “viaja todo el mundo y no hay ningún inconveniente. Si se soluciona un tema burocrático de Amadou estará en el vuelo del equipo y si no lo hará en uno regular”. Además, el director general deportivo ha aprovechado su comparecencia para señalar que “la semana en Lagos ha sido magnífica. Hay que seguir sin parar con las buenas sensaciones de inicio”.