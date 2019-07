Monchi y los fichajes: “Hay cosas bien encaminadas”

El director deportivo del Sevilla FC, Monchi, atendió a los medios de comunicación en la presentación de Fernando como nuevo jugador del conjunto de Nervión. Ahí reconoció que, a pesar de llevar ya ocho fichajes, su actividad no para, y espera novedades en entradas y salidas próximamente. “Estamos trabajando codo a codo presidente entrenador y yo en planificar el equipo, no solo trayendo jugadores sino dando salidas a aquellos que no van a seguir en el proyecto. Hay cosas bien encaminadas”, señaló.

Se hecho, concretando sobre las salidas, advirtió que “las ideas están trabajadas y comunicadas hace mucho tiempo, estamos intentando buscar soluciones con dos condiciones, respeto hacia ellos, y que sean condiciones ventajosas económicas y deportivas tanto para el club y como para ellos”.

Fernando, una vieja aspiración

Ya centrados en el fichaje que se presentaba, Fernando Reges, Monchi reconocía que “es un jugador que siempre ha despertado la atención de la dirección deportiva, pero siempre fue difícil de traer, la competencia era muy importante. En esta ocasión se han dado los condicionantes para venir, sobre todo el deseo d el jugador. El presidente y consejo han ayudado por un jugador que ya es mayor. Ha sido difícil pero la voluntad del jugador ha sido clave y la paciencia del club para traerlo”.

Con la contratación de un jugador defensivo como este, reconocía Monchi que “se busca completar una plantilla con los perfiles que en su día construimos con el míster. Esta posición era una de las que queríamos mejorar con físico y buena salida de balón. Julen y yo coincidimos que era el idóneo, hace más de un mes”.