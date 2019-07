Monchi, rotundo: “No hemos realizado ninguna gestión por Ceballos”

El director general deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez ‘Monchi’, admitió este martes su interés en la posible cesión de Sergio Reguilón, lateral izquierdo del Real Madrid, y negó que éste exista por el centrocampista del mismo club Dani Ceballos.

En la rueda de prensa de despedida del centrocampista Pablo Sarabia, tras su fichaje por el París Saint-Germain, Monchi confirmó que está “valorando la incorporación” de Reguilón, si bien puntualizó que “de ahí a que esté ya hecho la cosa difiere un poco”. El técnico gaditano añadió que dispone de “diferentes opciones” para la demarcación de lateral zurdo del equipo sevillista, para la que cuenta con Sergio Escudero y el brasileño Guilherme Arana, quien ha sido declarado transferible.

El director deportivo del Sevilla también aseguró que la operación por el francés Jules Koundé “está abierta”. Sin embargo, afirmó rotundamente no haber “realizado ninguna gestión” por el jugador de Utrera y exfutbolista del Real Betis Dani Ceballos, a quien “nunca” ha considerado como posible refuerzo sevillista.

Tras proclamarse campeón de Europa sub 21 con España, Dani Ceballos ha regresado a Sevilla este martes para iniciar sus vacaciones. Sobre el Sevilla FC y Monchi, el propio jugador dio sus explicaciones en la estación de Santa Justa: “No sé, yo no sé… no tengo nada que decir. No he hablado con él. He dicho que quiero jugar 40 partidos en cualquier equipo, porque es muy importante. Parece que he firmado por el Sevilla y no es así. No tengo nada que decir sobre eso. Mi equipo es el Real Madrid, tengo cuatro años de contrato y no tengo nada con el Sevilla. Lo más importante es que quiero un camino muy importante en el Real Madrid”.