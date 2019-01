Munir, sevillista hasta 2023

El Sevilla FC ha hecho oficial el fichaje de Munir El Haddadi, una vez que el jugador pasó el reconocimiento médico y estampó su firma en el contrato que le unirá al club de Nervión por las próximas cuatro temporadas y media. Es decir, su vinculación se alarga hasta junio de 2023. En el vídeo que acompaña la noticia, Munir asegura que “este es mi sitio”, señalando su taquilla en el vestuario con su camiseta, tras haber hecho un tour por el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Así lo comunicaba el Sevilla FC: “El delantero internacional español Munir El Haddadi ya ha firmado su contrato con el Sevilla FC, que le vinculará a la entidad de Nervión para ésta y las próximas cuatro campañas, una vez que el club nervionense y el FC Barcelona llegaran a un acuerdo este viernes por su traspaso”.

Caparrós aseguraba sobre él hoy mismo que “le va a dar muchas oportunidades a nuestro entrenador, que juega por dentro y arriba, tiene gol, tenía muchas novias pero tenía entre ceja y ceja la opción de venir. Paco (Gallardo) y yo estuvimos hablando personalmente con él”.

Por su parte, Pablo Machín destacaba que “es una muy buena incorporación, no solo de presente que es lo que más nos importa ahora, sino de futuro. Tenía muchos clubes y se ha decidido por nosotros, no ha querido renovar con un gran club como el Barça, eso demuestra que no quería estar en un segundo plano sino crecer con el Sevilla. Es un futbolista que siempre ha hecho goles, también ha adquirido roles defensivos y nosotros nos queremos aprovechar y hacerlo mejor futbolista de lo que es”.