Oficial: Diego Carlos, central del Nantes, primer fichaje de Monchi para el Sevilla 2019-20

Sorpresa en Nervión. El primer fichaje de Monchi no es el entrenador. El Sevilla FC ha anunciado a través de sus medios oficiales que ha alcanzado un principio de acuerdo con el conjunto francés del FC Nantes para la contratación de Diego Carlos Santos Silva, central brasileño del conjunto galo.

El club explica en su perfil que “Diego Carlos, nacido en Barra Bonita, en Sao Paulo, tiene 26 años, mide 186 centímetros de altura y es de perfil diestro. Comenzó su carrera como profesional en la temporada 14/15 en la Segunda división portuguesa, concretamente en el filial del Oporto, de donde pasó al GD Estoril la siguiente campaña, participando en 34 encuentros en la Segunda portuguesa entre la Liga NOS y la Copa”.

Ya en la 16/17, Diego Carlos firma por el Nantes, su club de procedencia, donde ha militado tres temporadas, en las que ha disputado más de un centenar de partidos entre todas las competiciones francesas: 97 en la Ligue1, 6 en la Copa de Francia y 5 en la Copa de la Liga, en los que además consiguió anotar cuatro tantos. Más en concreto, en la 18/19 ha participado en cuarenta de esos choques, con un gol en su haber.

Está previsto que el jugador llegue a Sevilla este lunes para pasar las pertinentes pruebas médicas previas a la firma definitiva del contrato, si supera las mismas, que sería por un total de cinco temporadas.