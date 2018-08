OFICIAL Pareja se desvincula del Sevilla

El defensa central argentino Nico Pareja ha alcanzado un acuerdo con el Sevilla FC para desvincularse de la entidad nervionense y ser agente libre para negociar un nuevo contrato, presumiblemente con el Atlas mexicano, con el que lleva en conversaciones varias jornadas.

En declaraciones a ESPN, Pareja confirmaba ayer que está negociando con el equipo mexicano. “Es cierto el interés. Hay posibilidades de que vaya para allá, pero todavía no hay nada oficial. El Sevilla no puede hablar sobre el asunto porque está al margen de las negociaciones. Así que yo me iría como jugador libre, en principio”, declaraba el todavía capitán sevillista.

Finalmente, se ha confirmado el adiós del bravo zaguero que en las filas del conjunto nervionense ha logrado alzar tres títulos de la Liga Europa después de cinco temporadas, en las que ha disputado 120 partidos. Tras un inicio fulgurante en el Sevilla, que le llevó a ser titular indiscutible con Unai Emery, una grave lesión de rodilla en un partido ante el Zenit de San Petersburgo le tuvo en el dique seco el final de la temporada 2014-15 y buena parte de la campaña siguiente. Una vez recuperado, Pareja volvió a ser importante para el equipo sevillista hasta que de nuevo las lesiones le fueron robando el protagonismo que le hubiera gustado tener.

El internacional argentino se despedirá de la entidad y de los aficionados del Sevilla FC en una rueda de prensa este mediodía a las 12 en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.