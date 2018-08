Promes ya está en Sevilla

El futbolista Quincy Promes acaba de llegar a Sevilla tras tomar un vuelo privado desde Moscú y mañana pasará el pertinente reconocimiento médico. Tras unas diferencias económicas con el club de Nervión, Promes aceptó la última propuesta y se convertirá en otro refuerzo para el cuadro de Machín.

Las cifras que se manejan para el traspaso de Promes al Sánchez-Pizjuán son alrededor de los 21 millones de euros. En este sentido, el acuerdo ya es firme y sólo faltaría que el jugador pase el reconocimiento médico.

El Spartak, tras la eliminación en la tercera ronda previa de la Liga de Campeones, necesitaba cuadrar sus números y no veía ya con malos ojos la venta del delantero. A principios de junio se negó a escuchar ofertas por su jugador; en julio, lo tasó en algo más de 25 millones tras el deseo del jugador de marcharse de Rusia, y ahora, apenas unos días antes de que se cierre el plazo de inscripciones, aceptó vender al jugador por una cifra en torno a los 20.

El entrenador, Machín, ya valoró a Promes: “Es un buen futbolista, como todos los que están sonando. El futbolista que vaya a llegar, seguro que me hace ilusión. El club sabe lo que yo les he aconsejado. Nunca impongo nada. Todo lo que me comentan lo razono y mis respuestas las argumento. Me gustaría que viniera Messi, pero es imposible. Voy a estar contento con los jugadores que vengan porque van a ser los que nos van a ayudar a hacer un Sevilla grande”.