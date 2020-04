El PSG piensa en Reguilón para reforzar su lateral izquierdo

La temporada aún no se ha reanudado (y aun se desconoce si podrá hacerlo con aparente normalidad), pero ya salen informaciones sobre las opciones que barajan algunos equipos de cara a futuros traspasos y cesiones. Así, RMC, en Francia, informaba de que uno de los jugadores de la actual plantilla sevillista, Sergio Reguilón, está en la agenda del PSG como futuro refuerzo.

Eso sí, aquí el que tiene mucho que decir es el Real Madrid, puesto que el lateral izquierdo es de su propiedad y la cesión en el Sevilla no tenía contemplada ningún tipo de opción de compra para los nervionenses, que sí están contentos con la campaña del madrileño hasta ahora.

En el PSG se marchará Kurzawa, por lo que los parisinos buscan un recambio y Reguilón es una de las opciones que barajan, si bien todo es una incertidumbre ahora mismo hasta saber qué piensa hacer el Real Madrid con el futbolista, que tiene en la plantilla merengue la competencia de Marcelo y Mendy.

En la entrevista de hace un par de días con ABC, Reguilón comentaba que “no me vais a sacar mucho de este tema. Sé lo que opina Monchi, que me quiere mucho. Yo también quiero mucho a los compañeros, a la gente, al Sevilla FC y a la ciudad. Pero cuando acabe la temporada me toca regresar a Madrid y ya veremos qué pasa con todo. Hasta entonces sólo pienso en acabar la temporada bien, en hacerlo lo mejor posible con el Sevilla FC”.