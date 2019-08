Sarabia: “Estaba feliz en el Sevilla pero mi objetivo es luchar por títulos”

El mediapunta Pablo Sarabia ha dejado huella a su paso por el Sevilla. Su salida al Paris Saint-Germain este verano aún no ha sido reemplazada por la dirección deportiva encabezada por Monchi, aunque todo hace indicar que es cuestión de horas que su relevo sea oficial, Rony Lopes.

Mientras el Sevilla perfila su plantilla, Sarabia disfruta de su nueva vida en la capital francesa. En una entrevista a Cope, el madrileño ha explicado los motivos de su salida de Nervión. “Estaba muy feliz en el Sevilla por el trato que recibía por su gente y el propio club, pero era una oportunidad muy importante. Mi objetivo personal es seguir escalando profesionalmente y luchar por títulos, así que cuando me plantearon la opción no me lo pensé”, ha explicado.

Cuestionado por cómo es jugar junto a Kylian Mbappé, Sarabia ha comentado que “sabía que era rápido pero no me imaginaba que tanto, me impresionó muchísimo los primeros días. Es capaz de asumir los galones necesarios y es muy completo emocionalmente”.

Por último, respecto a la idea de fútbol que tiene su nuevo entrenador, Thomas Tuchel, Sarabia ha señalado que “es partidario de cambiar bastante de sistema aunque el que más utiliza es el 4-3-3. Le agrada saber que puedo adaptarme a varias posiciones y ayudar al equipo marcando goles y asistiendo. Si somos capaces de crecer y luchar partido a partido los títulos acabarán llegando por sí solos”.