Sarabia, una marcha como la de Rakitic

Arranca el mes de julio, período en el que los equipos empiezan a trabajar en sus respectivas pretemporadas y en el que, también hay que decirlo, muchos clubes anuncian sus respectivas incorporaciones, por más que estuvieran atadas días atrás, pera incluirlos fiscalmente en otro ejercicio. A este último aspecto corresponde la contratación de Pablo Sarabia por parte del PSG, un fichaje que debe anunciarse entre hoy y mañana por parte del club francés, que acabará abonando 20 millones de euros al Sevilla para llevarse al centrocampista. El acuerdo estaba cerrado hace días, pero el equipo parisino y el sevillista prefirieron acordar anunciarlo en julio, para que entrara ya en el balance fiscal del 2019-2020. Además, en el conjunto galo quieren que sus dos incorporaciones españolas, tanto Sarabia como Ander Herrera, sean los encargados de presentar las nuevas camisetas del equipo, para darle más tronío al acto.

Sarabia, así, pondrá punto y final a tres temporadas en Nervión en las que ha completado un total de 151 partidos, en los que marcó 43 goles y dio 38 asistencias. Especialmente productiva ha sido la última campaña, en la que el madrileño se ha destapado como el mejor centrocampista en cuanto a influencia en el juego de las cinco grandes ligas, ya que logró 23 goles y 17 asistencias. Unos números que, unidos al hecho de que terminase contrato el año que viene y a su baja cláusula de rescisión (18 millones), provocaron que un gran club como el PSG se fijase en él para complementar su plantel de estrellas. La renovación en el Sevilla era imposible, tal y como se habían hecho a la idea en la entidad hace unas semanas.

Y es que Sarabia va a perpetrar una salida muy semejante a la que hiciera otro emblema sevillista como Ivan Rakitic hace cinco veranos. Por aquel entonces, el FC Barcelona se había fijado en el capitán sevillista, al que también le restaba un año de contrato y había cuajado una gran temporada, con título de la Liga Europa incluido. A pesar de que se había hablado mucho de la posible ampliación de contrato del croata durante la temporada (el presidente llegó a asegurar que el acuerdo estaba cerrado y que «nunca me tiro a una piscina sin agua»), el jugador espero y nunca estampó su firma sabedor de que un gigante del fútbol internacional como el FC Barcelona iba a apostar por él. A diferencia de Sarabia, la cláusula de Rakitic era de 40 millones de euros, por lo que el Sevilla tenía algo más de margen para negociar, pero el poco tiempo de margen obligó a los rectores sevillistas a aceptar 18 millones más tres en variables. Es decir, una cantidad muy similar a lo que va a recibir ahora por Sarabia, aunque con un mercado mucho más inflado y donde el madrileño podría haber salido por bastante más con una cláusula superior a la que ostenta.

Eso sí, el jugador madrileño ha hecho un esfuerzo para intentar que su imagen en el Sevilla no se vean manchada por el hecho de no haber «ayudado» al equipo en una situación en la que estuvo entre la espada y la pared. Insistió para que el PSG pagara 20 millones y no los 18 de su cláusula para, así, no dejar esa mancha en su expediente de haber utilizado esta vía unilateral para dejar el club. No quería que su marcha se asemejara a la de Vitolo que, salvando las distancias en la manera de proceder por parte del jugador, se fue a otro equipo abonando su cláusula. Sarabia tenía una oferta sobre la mesa para situarse en casi el primer escalón salarial de la plantilla, pero el PSG le ha ofrecido el doble de lo que iba a ganar si seguía en Nervión y la opción de luchar por todos los títulos en la Ligue 1 y aspirar a cotas altas en la Liga de Campeones junto a estrellas mundiales como Neymar, Mbappé o Cavani.

Sea como fuere, el Sevilla ya trabaja en recambios a Sarabia, entre los que destaca la intentona por el centrocampista del Olympique de Marsella Lucas Ocampos, por el que ya habría ofertado 13 millones de euros. Los números de Sarabia no serán fáciles de sustituir, o al menos no será barato, pero por intentos no va a quedar. Como los que hubo por retener a un jugador que, no se olviden, deja 19,4 millones de plusvalía.