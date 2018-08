Sevilla FC: Apurando el cierre del mercado en Italia

De igual forma en que lo hiciera Inglaterra, el mercado italiano presenta como novedad esta temporada un adelanto en la fecha de cierre del mercado de fichajes, fijada la misma para el día 18 de agosto -es decir, mañana-. De esta forma, los equipos de la Serie A buscan tener confeccionadas sus plantillas antes de que dé inicio el campeonato doméstico, lo cual resulta una situación a tener en cuenta desde la dirección de fútbol del Sevilla FC, con varios frentes abiertos en el país transalpino.

El que más fuerza ha ido tomando con el paso de las horas es el de Maxime Gonalons, centrocampista de la Roma que llegaría a Nervión para ocupar el hueco que ha dejado Steven Nzonzi. El ex del Olympique de Lyon dejó muestra de su enorme calidad durante ocho temporadas en el combinado galo; sin embargo, su mal año en Italia hace que los dirigentes romanistas vean con buenos ojos buscar una salida para el jugador. En un principio, el de Vénissieux se mostraba reacio a salir de la Roma; sin embargo, tras varios sondeos entre el jugador, su entorno y Monchi, como director deportivo de la entidad transalpina, terminaron haciendo que el francés viera con buenos ojos recalar en Nervión. Eso sí, el Sevilla deberá acelerar por su contratación, de forma que pudiera disponer del jugador para los play off de la Europa League del próximo jueves; de igual forma en que el jugador deberá también darse prisa en tomar una decisión definitiva, dado que no es la única opción para el centro del campo con la que cuentan los sevillistas -contando, por ejemplo, con el jugador del Leganés Gabriel Pire-.

Del mismo modo, continuando en la capital italiana, fuentes de Sky Sport informan de una oferta rechazada al Sevilla por Luis Alberto. La Lazio, equipo en el que milita actualmente el canterano nervionense, no consideraría suficiente los 25 millones de euros más cinco variables ofrecidos por los sevillistas por dejar salir a uno de sus mejores jugadores.

Más al norte de Italia, concretamente en Torino, tiene también Joaquín Caparrós una cuenta pendiente. En busca de reforzar el ataque del equipo con un delantero que se ajuste más a los parámetros demandados por Machín, la dirección de fútbol del Sevilla tiene en su agenda el nombre de Mbaye Niang, atacante senegalés del Torino. Desde que diera inicio el mercado de fichajes, la salida del internacional africano de su actual club viene sonando con asiduidad, colocándose el Sevilla entre los equipos mejor posicionados para hacerse con los servicios del delantero. Este jugador resulta del agrado de los rectores del club hispalenses y la cercanía del cierre del mercado en Italia podría acelerar los movimientos por hacerse con él.

Desconociendo si volverá a pujar por Luis Alberto, al Sevilla le quedan abiertos dos frentes en Italia, a los cuales busca dar solución lo antes posibles para terminar de confeccionar la plantilla de cara tanto a las primeras jornadas ligueras como a la ronda de play off de la UEFA Europa League. El mercado de fichajes en el país transalpino cierra en pocas horas y la intención de sus equipos de culminar la planificación de sus plantillas lo antes posible puede acercar a alguno de estos jugadores a Nervión en cualquier momento.