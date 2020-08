Sevilla FC: Un candado sobre Diego Carlos y Koundé

Si hay una pareja de defensas centrales que ha llamado la atención esta temporada, esa es la formada por los sevillistas Diego Carlos y Jules Koundé. Ambos tienen gran parte de culpa del gran nivel defensivo que ha mostrado esta última campaña el Sevilla de Julen Lopetegui, al que costaba mucho hacerle un gol. Además, Diego Carlos coronó su campaña participando de manera clave en la acción del 3-2 que le dio la sexta Liga Europa al conjunto de Nervión en Colonia; y Koundé se marcó un partidazo secando por completo a una de las grandes amenazas del Inter, el argentino Lautaro Martínez. Esto ha provocado que sean muchos los clubes que ya tienen buenos informes de ambos y los barajen como opciones para reforzar sus defensas a corto o medio plazo.

En los últimos días se está hablando mucho de las negociaciones que tienen el Sevilla y el F. C. Barcelona para el fichaje de Ivan Rakitic. El centrocampista croata es uno de los descartes azulgranas en este proceso de recomposición tras la hecatombe ante el Bayern Múnich, aunque los catalanes preferirían obtener algunos ingresos por el jugador, que termina contrato el próximo año. Sin embargo, Rakitic ha ayudado a los intereses propios y del Sevilla dejando claro a los rectores catalanes que sólo se va a ir al Sevilla. Así, ante la previsión de que Rakitic sin dejar nada en la caja, en el Barcelona habrían planteado la opción de incluir una opción preferencial por Diego Carlos o Koundé, los dos jugadores con más proyección del conjunto sevillista. El Sevilla se ha negado tajantemente a meter en ningún tipo de negociación por Rakitic a sus defensas titulares, sabiendo que, en cierta manera tienen la sartén por el mango, ya que es cuestión de tiempo que se hagan con el croata.

Una opción preferencial permitiría, según se negociara, por un precio de compra ya establecido en un período de tiempo fijado y, en el caso de que apareciese un club con una oferta mejor que dicho precio, igualarla para quedarse con el jugador. En el Sevilla no quieren ponerle precio a sus dos mejores defensas, y menos en un mercado claramente a la baja por la crisis del coronavirus. Todo aquel club que quisiera hacerse con Diego Carlos o Koundé debería sentarse a hablar con el conjunto sevillista sin jugadores de por medio, y sí con una oferta ciertamente fuera de mercado. Monchi tiene claro que el proyecto de Lopetegui ha arrancado muy bien en su primer año y no quiere desmantelarle el equipo en una campaña que arranca muy pronto, en la que habrá poco margen de maniobra y, obviamente, en la que habrá que disponer de los mejores recursos para ser competitivos en la Liga de Campeones y mantener el nivel en LaLiga y la Copa del Rey.

Tanto Diego Carlos como Koundé tienen unas cláusulas de rescisión que superan los 70 millones de euros, por lo que hablar de vender a dos pilares del equipo por precios iguales o cercanos a estas cifras se antojan prácticamente inviables. Es a lo que se atienen los clubes que quieran llamar a la puerta de Monchi a por alguno de ellos, sobre todo teniendo en cuenta que sus valores de mercado ya rondan los 50 millones de euros y que sus contratos no expiran hasta el 2024. Tiene pues un candado puesto el Sevilla en su zaga, más si cabe en una época de incertidumbre donde no se puede dar un paso en falso en materia económica. El conjunto sevillista tiene el respaldo del dinero asegurado por su participación en la Liga de Campeones, además del obtenido por haber logrado el título de la Liga Europa. Los retoques son pocos en la plantilla y el club no va a verse obligado a vender a nadie importante, salvo oferta fuera de mercado.

Así pues, la negociación por Ivan Rakitic se centra únicamente en el jugador croata y en el acuerdo al que puedan llegar Sevilla y Barcelona por el centrocampista. El conjunto sevillista quiere pescar en aguas revueltas y aprovechar el ciclón Messi para que el equipo azulgrana le libere por una cantidad simbólica y así poder liberarse de la ficha que percibe el croata (7,2 millones) este último año. Una ficha que verá reducida a la mitad en Sevilla, donde le darían dos años de contrato más un tercer opcional.

En cuanto a Óscar Rodríguez, centrocampista del Real Madrid, las negociaciones están en una fase casi inicial, ya que las pretensiones del conjunto blanco son todavía muy altas por su canterano, al que también quiere el Milan. Eso sí, el escaparate del Sevilla es mucho mejor para el jugador.