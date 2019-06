Sevilla FC: La debida paciencia por Jordán

Los clubes siguen hablando entre ellos para encontrar un acuerdo. En las últimas horas se han sucedido las conversaciones, con normalidad. Es un fichaje que simplemente «necesita su tempo» y para nada existe una tensión entre las partes como para pensar que la operación con el conjunto de Nervión pueda caerse. Eibar y Sevilla siguen discutiendo las condiciones del traspaso, dentro del clásico tira y afloja y estrechando unas diferencias eminentemente salvables. El objetivo del Sevilla es claro, hay determinación por Joan Jordán, el jugador también ha puesto de su parte y no queda otra que seguir apelando a la paciencia. En cualquier momento puede haber fumata blanca.

El jugador es optimista y se muestra confiado en que las negociaciones llegarán a buen puerto y que sólo es cuestión de tiempo. Hace semanas que Joan Jordán eligió al Sevilla, como ya explicamos en este medio, y su deseo no es otro que el de recalar en Nervión, rechazando incluso propuestas salariales muy superiores a la que ha acordado con el Sevilla. Sólo en la Premier hay cuatro equipos dispuestos a pagar su cláusula de rescisión de 15 millones de euros y algunos de ellos incluso han seguido elevando en las últimas horas las cantidades a percibir por el futbolista, algo a lo que, en cualquier caso y pese a tratarse de cifras «escandalosas», Joan Jordán sigue haciendo oídos sordos, convencido de desembarcar en el Sánchez-Pizjuán. Su acuerdo cerrado con los hispalenses es por cinco temporadas (cuatro más una opcional). No es descabellado en este caso apelar a la frase hecha: los clubes están condenados a entenderse.

El Eibar no es una entidad con apuros económicos. Todo lo contrario, modélica en ese sentido. Ya exhibió su dureza negociadora en casos como los de Keko o Dani García en los últimos tiempos. Bien es cierto que ahora, con las obras que acomete en su estadio (lleva ya invertidos 20 millones), necesita liquidez y ésta vendrá de la venta de Joan Jordán, a la que intentan sacarle la mayor tajada posible: los 15 millones que estipula su cláusula de rescisión o una cifra muy cercana. Entre otras cosas, porque el 20 por ciento de lo que ingresen los guipuzcoanos irá a parar a las arcas del Espanyol, club de origen de Jordán que se guardó ese derecho.

El Sevilla habría llegado a unas cantidades que rondan los 12 millones de euros. No es que piense que Jordán no valga los 15 de su cláusula, sino que Monchi y su equipo entienden, con razón, que al jugador le resta únicamente un año de contrato con los armeros y que al término de la temporada podría salir libre, sin dejar rédito económico alguno al Eibar, con lo que el valor del futbolista no puede ser el mismo en esta tesitura que si, por ejemplo, tuviera aún tres años más de vinculación con su club. Sea como fuere, las distancias no deben dinamitar la operación. Al menos, hasta ahora, así lo entienden las partes.

Joan Jordán Moreno nació hace 24 años en la localidad gerundense de Regencós y se formó en las categorías inferiores del Espanyol, hasta que Sergio González le hizo debutar con el primer equipo blanquiazul, con el que llegó a disputar 17 partidos oficiales. En la campaña 2016-17, Jordán se marchó cedido al Real Valladolid, en la Segunda división, siendo indiscutible en el esquema del conjunto pucelano. Su buen papel propició que hace dos años fuera reclutado por el Eibar para la máxima categoría en una hábil operación del cuadro armero, con el que acumula un total 75 partidos en los que ha anotado diez goles y dado ocho asistencias. El Sevilla quiere que el catalán se convierta en el tercer refuerzo del próximo proyecto, después de las incorporaciones del zaguero brasileño Diego Carlos y del delantero israelí Munas Dabbur. Jordán reúne casi todas las características que busca Monchi en la confección de la plantilla 2019-20. Se trata de un futbolista nacional realmente completo y con margen de revalorización. Abarca con autoridad el espacio en el centro del campo, es corpulento (1,85 metros) y elegante técnicamente, domina el desplazamiento en largo y se incorpora con peligro al ataque. También aportaría un plus en las acciones a balón parado, faceta en la que ha exhibido su pericia en los últimos años.