Sevilla FC: Lopetegui, a falta de la oficialidad

Tras el último y sentido adiós a Reyes en Utrera, la vida sigue en el Sevilla FC, que esta misma mañana ha visto como aterrizaba en el aeropuerto de San Pablo el central brasileño Diego Carlos, segundo fichaje para el proyecto 2019-20, después del de Dabbur. Un proyecto que deportivamente comandará desde el banquillo Julen Lopetegui, el entrenador elegido por Monchi.

De hecho, todo está acordado y cerrado con el preparador vasco, a falta sólo de la oficialidad por parte del club de Nervión, que debe producirse en las próximas horas, entre hoy y mañana. Lopetegui firmará un contrato por las tres próximas temporadas, según informan los compañeros de ElDesmarque. La apuesta personal de Monchi por el técnico es en firme. El director general deportivo tenía muy claro, desde hace semanas, quién era el entrenador más apropiado para el Sevilla FC, el que reunía la mayor parte de los requisitos demandados.

El proyecto con Lopetegui queda establecido, por tanto, a largo plazo. Con él se busca estabilidad en el banquillo y asentar al plantel bajo la tutela de un entrenador que sea capaz de ‘perpetuarse’ en Nervión, como consiguió precisamente otro vasco, Unai Emery.

Lopetegui cumple con los parámetros de juego que quiere el Sevilla FC, empatiza y sabe cómo manejar a los jóvenes (fue técnico de las sub 19, sub 20 y sub 21 de España), acumula experiencia internacional, ha manejado vestuarios de mucho peso y tiene DNI español, circunstancia ésta última que prima para muchos integrantes del club. Entre los peros, llegaría tras su última mala experiencia en el banquillo del Real Madrid, club del que fue cesado al poco de arrancar la temporada. Su bagaje con la selección nacional fue en cambio bastante brillante, invicto en 20 partidos. Sin embargo, acabó saliendo por la puerta de atrás justo antes del Mundial, en una maniobra bastante impopular.