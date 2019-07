Era objetivo capital en la planificación de Monchi. Buena parte de la inversión destinada por el club a la construcción del Sevilla 2019-20 ha ido a parar a la reestructuración del centro del campo. El director deportivo ha apostado por darle un lavado de cara importante a la sala de máquinas del conjunto nervionense, renovando el eje del equipo con la contratación de hasta cuatro mediocentros que comienzan a cambiar los conceptos y la filosofía de juego sevillista desde esta misma pretemporada. Los Fernando Reges, Joan Jordán, Óliver Torres y Nemanja Gudelj aterrizan en Nervión para mejorar, entre otros aspectos, la fortaleza defensiva del equipo en la zona ancha, las ayudas a la defensa, la salida de la pelota y el abanico táctico en la creación de la jugada.

A la espera de la aportación de Gudelj, el último en llegar, los tres primeros están dejando notables sensaciones durante los amistosos del verano, confirmando en las probaturas de Lopetegui que, en efecto, pueden dar un salto de calidad importante al Sevilla en una zona del campo crucial para el equipo. En pocas semanas, el brasileño Fernando (de 32 años y rescatado por Monchi del Galatasaray por unos 4,5 millones de euros) se ha erigido en el jefe de operaciones del Sevilla desde la posición de pivote o mediocentro defensivo. Es el hombre ancla, pero también el mariscal del juego desde el centro del campo, distribuyendo con mucha calidad y liberando en todo momento a los dos medios que lo acompañan dentro del dibujo 4-3-3 empleado por Julen Lopetegui. Fernando aporta un equilibrio tremendo en las líneas que necesitaba el equipo como el comer. Muestra, además, capacidad y visibles dotes técnicas para incorporarse arriba con peligro en determinadas fases del partido. Viene dando demostraciones de su calidad desde los primeros minutos que disputó con la elástica sevillista en el primer amistoso de la pretemporada contra el Reading. Si extrapola ese nivel a LaLiga y le respetan las lesiones, podemos estar ante uno de los hombres de la temporada sevillista.

Como relevo de Fernando, Monchi ha incorporado a otro futbolista que le compita el puesto al brasileño, a priori fijo éste último en los esquemas de Lopetegui. Se trata del serbio Nemanja Gudelj, de 27 años y que ha llegado a Nervión con la carta de libertad bajo el brazo tras rescindir su contrato con el Guangzhou Evergrande chino. Podría parecer una apuesta arriesgada, pero lo cierto es que el director deportivo sigue a este jugador desde hace tiempo y acumula una trayectoria reseñable en el fútbol europeo, con destacados periplos en el AZ Alkmaar, el Ajax de Ámsterdam o el Sporting de Portugal durante la temporada pasada, donde disputó 43 partidos en todas las competiciones. Aportará, seguro, despliegue físico (1,87 metros) y Monchi ya aseguró en su presentación que Gudelj posee igualmente un buen sentido táctico. «Antes tenía más llegada y ha ido recolocándose en el campo para jugar en el pivote. Tiene buen juego aéreo. Era él a quien buscábamos; era la primera gestión que se hizo hace mucho tiempo», afirma con rotundidad el director deportivo.

Pero si hay un fichaje de los considerados ‘especialidad de la casa’, las miradas se centran cada vez más en la figura de Joan Jordán, una de las sensaciones de la pretemporada sevillista. 25 años recién cumplidos y expectativas de futbolista importante. En torno a 13 millones pagó el Sevilla al Eibar por su traspaso. El catalán, con experiencia ya en LaLiga, apunta a plusvalía segura. De momento, está exhibiendo este verano una gran presencia en el centro del campo, con un físico imponente (1,85 metros), dominio del pase corto y en profundidad, y un plus que necesitaba imperiosamente el equipo: el balón parado. Jordán es un especialista a la hora de poner la pelota con precisión en las acciones de estrategia. Y tiene un golpeo sensacional. Lo acreditó en Ipurúa la campaña pasada y comienza a dar muestras de ello en el Sevilla (firmó un golazo de falta directa ante el FC Dallas en la gira norteamericana).

Monchi también ha repescado para LaLiga a un medio creativo como Óliver Torres que quiere dar el salto definitivo en el Sevilla, escenario ideal para un perfil como el suyo. Con su talento y sólo 24 años, el de Navalmoral de la Mata lo tiene todo para despegar en Nervión. Se le ve cómodo en el sistema de Lopetegui, un técnico que lo conoce a la perfección y que se ha propuesto explotar todas las virtudes de este futbolista en el Sevilla. El plan del club es que Óliver sea el Banega del futuro, que pilote esa transición en el centro del campo y vaya asumiendo poco a poco los roles del argentino.

Entretanto, el propio Banega cuenta de lleno para el proyecto de Monchi y Lopetegui. Ambos están poniendo todos los mimbres para conseguirlo. Quieren exprimir y aprovechar la mejor versión del rosarino en su último año de contrato. Los fichajes realizados en el centro del campo, lejos de arrinconarlo, parecen motivarle y liberar su mejor fútbol. Banega luce más ahora, escoltado dentro del esquema del entrenador por otros dos medios y enfocando su juego al área contraria. Ante el Mainz 05, ofreció un verdadero «clínic», un recital de pases. Muy cómodo junto a Gudelj y Jordán. Banega no va salir del Sevilla salvo que alguien deposite su cláusula de 20 millones. Y si sale, no será un drama. Monchi ha vestido el centro del campo con todo tipo de recursos y perfiles. La nueva sala de máquinas comienza a carburar y tiene muy buena pinta. Enfilan la rampa de salida jugadores que no caben en el proyecto como Roque Mesa e Ibrahim Amadou.