El Sevilla le ofrece cinco temporadas a Mariano

Con Mariano presionando, además de al presidente del Olympique de Lyon, Jean Michel Aulas, al entrenador del conjunto galo, Bruno Genesio (ayer habló con él), para que lo dejen partir al Sevilla, el Madrid, tras ser consultado por personas muy allegadas al entorno del jugador, no descarta hacer uso del derecho de tanteo por por su exfutbolista. En definitiva, no dice ni que sí, ni que no. El director general ejecutivo del club madridista, José Ángel Sánchez, prefirió no dar una respuesta.

Hay que recordar que el Madrid, además de tener un 35 por ciento de los derechos económicos del jugador, posee igualmente la opción de igualar la oferta que haga un club para hacerse con los servicios del punta.

El que sí ha dado una respuesta afirmativa en todos los sentidos es Mariano a la propuesta de cinco años que le ha propuesto el Sevilla. Aunque se habló en un principio de cuatro años, finalmente la oferta y el ok del delantero al Sevilla se centra en un acuerdo hasta junio de 2024. El jugador entiende que es el club de Nervión el idóneo para auparse a su mejor nivel y tener la oportunidad de jugar en la selección española.

Mientras tanto, y a falta tan sólo de cuatro días para que se cierre el plazo de fichajes, continúa el director de fútbol, Joaquín Caparrós, continúa haciendo gestiones también para reforzar la zona defensiva con un central. Junto con el delantero, es deseo de Machín contar con un nuevo defensa si finalmente Carriço se marcha. Sin Pareja, que este fin de semana fue presentado como nuevo jugador del Atlas mexicano, el entrenador soriano considera que sería necesario que llegara un refuerzo para esa zona.

Además, y en materia de salidas, se está muy pendiente de las negociaciones que están manteniendo los agentes de jugadores como Ganso, Ben Yedder o el propio Carriço. Con el primero no se cuenta, y los otros dos podrían buscar aires nuevos para tener más continuidad en su juego.